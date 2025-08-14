«Это электротакси. Тихо и комфортно». Представлена спецверсия «Атома»

Инновационный автомобиль пополнит российские таксопарки.

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Российский электромобиль «Атом» получил такси-модификацию. Премьера специальной версии батарейного хэтчбека для таксопарков состоялась в четверг, 14 августа, на Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ-2025), сообщает РИА «Новости».

Главное внешнее отличие «Атома» для такси — классический для таксопарковой машины жёлтый окрас кузова с чёрными «шашечками». О предназначении этой версии говорит и надпись на передних дверях: «Это электротакси. Тихо и комфортно».

На презентации также были раскрыты некоторые подробности о машине. Такси-версия будет доступна как в классическом четырёхместном варианте, так и трёхместном — без пассажирского сиденья спереди. Технические и скоростные характеристики такие же, как у обычного «Атома»:

Электромотор мощностью 204 л.с., на задней оси;

Ёмкость тягового аккумулятора — 77 кВт⋅ч;

Запас хода на одном заряде — до 500 км;

Время заряда батареи на 100 км — 8 минут;

Разгон с 0 до 100 км/ч — за 8 секунд;

Максимальная скорость – 170 км/ч.

Как скоро такси-версия «Атома» появится в продаже, не уточняется. Товарный выпуск обычной модели тоже ещё не стартовал, но начнётся до конца 2025 года.

