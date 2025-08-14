Уникальный «Москвич» обнаружили в удручающем состоянии в частной коллекции

Считалось, что необычный гибрид «Москвича» и УАЗа не дожил до наших дней.

Уникальный российский автомобиль с необычным названием «Тачанка» обнаружили спустя два десятилетия после пропажи. Фотографии «найдёныша» опубликовал Телеграм-канал Undeterm Cars.

Необычный пикап был построен конструкторами института НАМИ и представляет собой гибрид из нескольких отечественных автомобилей. Рамное шасси в машине — от внедорожника УАЗ-31512, 160-сильный карбюраторный мотор V8 взяли от самосвала ГАЗ-3307. Коробку передач и систему полного привода, опять же, сняли с УАЗика. А кузов установили от прототипа переднеприводного «Москвич-2142», заменив багажник на грузовую платформу. Вдобавок, на экзотический пикап установили ещё и лебёдку от Mercedes-Benz G-класса с усилителем 3,5 тонны.

Построен этот необычный автомобиль был в качестве эксперимента, которыми конструкторы НАМИ активно занимались в конце 90-х и начале 2000-х. Само собой, в серийное производство «Тачанка» не пошла. Машина была оформлена на одного из сотрудников института, а в 2008-м, появилась на одном из онлайн-сервисом объявлений, после чего пропала из виду – казалось, навсегда.

Судя по опубликованным фото, уникальную машину обнаружили на деревенском или дачном участке. Внешний вид «Тачанки» оставляет желать лучшего: нет правой фары, кузов, особенно в районе колёсных арок, покрылся ржавчиной. С другой стороны, машина цела и не разобрана на детали: даже лебёдка от «Гелика» на месте, как и дуга с тремя звуковыми рожками.

Интересно, что в 2008 году за «Тачанку» просили 320 000 рублей — немалые деньги по тем временам. Сколько стоит она сейчас? Сказать, невозможно. Судя по отсутствию объявлений в интернете, машина не продаётся.

