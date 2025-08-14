Объявлена стоимость дизельного пикапа JAC T9 в России

Вторая версия бестселлера JAC выходит на российский рынок.

Российский офис JAC Motors анонсировал стоимость и технические подробности дизельной версии самого продаваемого в нашей стране пикапа — T9. Грузовичок будет стоить 3 759 000 рублей без учёта различных скидок и акций, то есть на 160 тысяч дороже бензинового аналога.

JAC T9 TDi будет доступен в единственной комплектации и с безальтернативным двигателем. Под капотом установлен мотор мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 410 Нм. Трансмиссия — обновлённый 8-ступенчатый «автомат», адаптированный для работы в связке с дизельным двигателем.

Полный привод выполнен по схеме part-time, в которой передняя ось подключается вручную с помощью рычага. Как в классических внедорожниках, крутящий момент распределяется строго 50:50 между осями.

Габариты JAC T9 TDi составляют 5330×1965×1880 мм при колёсной базе 3110 мм, то есть размеры точно такие же, как и на бензиновом пикапе. Клиренс тоже одинаковый — 210 мм. Автомобиль способен уверенно преодолеть брод глубиной до 800 мм.

Независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах со спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости рассчитана на нагрузку 1310 кг, что на 60 кг больше, чем у бензиновой версии. Усиленная задняя подвеска, в свою очередь, выдерживает 1950 кг.

Оборудование стандартное: трёхуровневые фары головного света с дневными ходовыми огнями, 18-дюймовые диски, рейлинги, боковые подножки, люк с электроприводом. Грузовой отсек с откидным бортом с электроприводом имеет защитное покрытие, стальную дугу безопасности и петли для крепления груза.

Старт продаж JAC T9 TDi запланирован на 19 августа.

