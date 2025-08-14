«Всё стандартно»: АвтоВАЗ отреагировал на слухи о срыве производства Lada Iskra

Выпуск новой модели Lada идёт по плану.

Российский концерн АвтоВАЗ не менял планы по производству автомобилей нового семейства Lada Iskra. Об этом заявил начальник управления по корпоративным продажам компании Владимир Игнатов.

«Искра» встала на конвейер ещё 19 апреля, а 20 июля поступила в продажу. Тем не менее в СМИ время от времени появляются сообщения, что пока машины поставляются дилерам в ограниченном количестве, и массовое производство новой модели стартует только в марте-апреле следующего года.

«По поводу Iskra всё стандартно. Завод находится в корпоративном отпуске, выходит после 18 числа, сборка будет продолжаться, и доставка. Заявки также принимаются», — приводит слова Игнатова информационное агентство ТАСС.

Lada Iskra выпускается на головном заводе в Тольятти, сотрудники которого с 28 июля по 17 августа находятся в корпоративном отпуске. Кроме того, как сообщалось ранее, в ближайшее время дополнительная площадка будет открыта на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге. До конца года АвтоВАЗ намерен выпустить 20-30 тысяч автомобилей Lada Iskra.

