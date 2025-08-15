Представлен внедорожник Cadillac Elevated Velocity с самоочищающимся кузовом

Концепт-кар получил множество интересных функций.

Американский производитель люксовых машин Cadillac представил на Неделе автомобилей в Монтерее внедорожник будущего — Elevated Velocity. Инновационный «вездеход» с дверями типа «крыло чайки» работает исключительно на электричестве, адаптируется к любому типу покрытия, имеет режим автономной езды и способен самостоятельно стряхнуть с кузова пыль и грязь.

Несмотря на футуристичный облик с обтекаемым кузовом, сильно заваленным лобовым стеклом и плавной линией крыши, машина представляет собой полноценный внедорожник. Elevated Velocity экипирован в шины на 24-дюймовых дисках и оснащён адаптивной подвеской с режимами езды как по самому глубокому бездорожью, так и по заасфальтированным дорогам.

Топ-5 интересных функций в концепте Cadillac Elevated Velocity:

Welcome Mode — приветственный режим водителя и пассажиров с анимированной подсветкой пола, сидений, приборной панели, дверей и рулевого колеса;

Выдвижные руль и педали, которые можно убрать при активации режима автономного вождения и освободить пространство на водительском месте;

Elements Defy — функция вибрации кузова для стряхивания пыли, песка и грязи;

Sand Vision — аналог системы ночного видения для лучшей видимости, например, на случай попадания в песчаную бурю;

Режим инфракрасной подсветки салона для лучшей релаксации водителя и пассажиров.

В серийное производство инновационный «вездеход» Elevated Velocity, к сожалению, не пойдёт. Однако в Cadillac пообещали, что продемонстрированные в концепте технические наработки непременно появятся на будущих товарных моделях.

