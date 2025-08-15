«Москвич 3е» стал самым продаваемым электромобилем в России

Электрокар отечественной марки обогнал даже бестселлера рынка Zeekr 001.

© МАЗ Москвич

Второй месяц подряд рейтинг продаж новых электромобилей в России возглавила машина отечественной марки. Однако если в июне самой продаваемой «электричкой» был седан Evolute i-Pro, то по итогам июля первую строчку занял «Москвич 3е», следует из данных «Автостата».

Во второй месяц лета батарейный кроссовер, выпускаемый на столичном автозаводе, был продан в количестве 249 штук. Этот результат позволит «Москвичу 3е» за месяц подняться со второго на первое место, опередив Evolute i-Pro. Для «Москвича» это лидерство в сегменте новых электрических машин стало всего вторым за 2,5 года на рынке после декабря 2024 года.

Удивляет и тот факт, что «Москвич 3е» стал единственным автомобилем в своем сегменте, который в июле преодолел планку в 200 штук. Даже самый продаваемый электромобиль 2023-2024 годов в России, китайский Zeekr 001, дотянулся только до показателя в 180 единиц.

Топ-5 самых продаваемых новых электрокаров в России в июле 2025 года:

«Москвич 3е» — 249 единиц; Evolute i-Pro — 183; Zeekr 001 — 180; Avatr 11 — 77; Zeekr 7X — 54.

Для сравнения, год назад в июле уверенно лидировал Zeekr 001 — 338 проданных машин. Вторым был новичок российского рынка, хэтчбек Zeekr X (85 штук), а «Москвич 3е» тогда замыкал первую тройку с объёмом продаж в 77 единиц.

