В Москве расширилась зона платных парковок: полный список улиц и тарифы
Сегодня, 15 августа, в Москве вновь расширились зоны платных парковок. Стоянка стала платной на нескольких десятках столичных улиц — преимущественно на юге и северо-западе, а также в районах за МКАД. «Рамблер/авто» публикует полный перечень улиц, где с сегодняшнего дня появились платные парковки.
На большинстве новых улиц в списке платных парковок действует минимальный тариф — 40 рублей в час. Однако на некоторых будет работать так называемый динамический тариф, в котором стоимость варьируется от времени суток, дня недели и уровня загрузки, как, к примеру, в Южном Тушине на Сходненской улице — от 50 до 150 рублей.
Как объяснили в мэрии Москвы, благодаря расширению зоны платных стоянок местные жители получат приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. При этом автомобилисты будут тратить меньше времени на поиск свободных парковочных мест, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки станут освобождаться быстрее.
Ещё благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает уровень безопасности в городе.
Расширение зон платной парковки 15 августа — второй из трёх запланированных этапов в 2025 году. Первый этап прошёл 20 июня, третий запланирован на 3 октября. Как подчеркнули в мэрии Москвы, все изменения согласованы с местными муниципальными депутатами.
Знак парковки: как понять, что стоянка платная
Список новых улиц Москвы с платными парковками от 15 августа 2025 года:
- Бескудниковский, улица 800-летия Москвы (четная сторона от пересечения с Бескудниковским бульваром до Дмитровского шоссе), 40 руб./час;
- Бескудниковский, Дмитровское шоссе (от пересечения с улицей 800-летия Москвы до пересечения с Северо-Восточной хордой за исключением нечетной стороны от пересечения с Северо-Восточной хордой до пересечения с Коровинским шоссе), 40 руб./час;
- Бескудниковский, Коровинское шоссе (четная сторона от пересечения с Дмитровским шоссе до пересечения с улицей Дегунинская), 40 руб./час;
- Войковский, улица Клары Цеткин (нечетная сторона от Новопетровского проезда до пересечения с Большой Академической улицей), 40 руб./час;
- Войковский, Нарвская улица (от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с Коптевским путепроводом), 40 руб./час;
- Войковский, улица Большая Академическая (нечетная сторона от улицы Клары Цеткин до улицы Космонавта Волкова) 40 руб./час;
- Войковский, 1-й Новоподмосковный переулок, 40 руб./час;
- Восточное Дегунино, Вербилковский проезд (нечетная сторона от д. 79Б по Дубнинской улицей до пересечения с Дубнинской улицей и четная сторона от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы), 40 руб./час;
- Восточное Дегунино, Дегунинский проезд (от улицы Дубнинская до д. 12Б с.12 по улице Дубнинская и от съезда к д. 12А по Бескудниковскому бульвару до улицы Дубнинская со стороны д. 21 по улице Дубнинская), 40 руб./час;
- Восточное Дегунино, Дубнинский проезд, 40 руб./час
- Восточное Дегунино, Керамический проезд, 40 руб./час
- Восточное Дегунино, улица 800-летия Москвы (от Дмитровского шоссе до Керамического проезда), 40 руб./час;
- Восточное Дегунино, Дубнинская улица (от Проектируемого проезда № 5265 до съезда к д. 24 по улице 800-летия Москвы и четная сторона от съезда к д. 24 по улице 800-летия Москвы до съезда к д. 30 по Дубнинской улице) 40 руб./час;
- Восточное Дегунино, Дмитровское шоссе (четная сторона от д. 96к3 по Дмитровскому шоссе до Вербиловского проезда) 40 руб./час;
- Головинский, Солнечногорская улица, 40 руб./час;
- Головинский, Смольная улица (от улицы Флотская до Кронштадтского бульвара), 40 руб./час
- Дмитровский, Вербилковский проезд (четная сторона от пересечения с Дмитровским шоссе до пересечения с Дубнинским проездом), 40 руб./час;
- Дмитровский, Коровинское шоссе (четная сторона от пересечения с улицей Ивана Сусанина до пересечения с Ижорской улицей), 40 руб./час;
- Дмитровский, улица Софьи Ковалевской, 40 руб./чаc;
- Дмитровский, Дмитровское шоссе (от Московской железной дороги Савеловского направления до улицы 800-летия Москвы, исключая четную сторону от улицы 800-летия Москвы до Вербиловского проезда), 40 руб./час;
- Западное Дегунино, улица Ивана Сусанина, 40 руб./час;
- Западное Дегунино, Новая улица (от улицы Весенняя до улицы Путейская), 40 руб./час;
- Западное Дегунино, Базовская улица, 40 руб./час;
- Западное Дегунино, Дмитровское шоссе, (нечетная сторона от Московского центрального кольца до Коровинского шоссе), 40 руб./час;
- Западное Дегунино, Коровинское шоссе (нечетная сторона от Дмитровского шоссе до улицы Ижорская), 40 руб./час;
- Западное Дегунино, Ижорская улица (четная сторона от Бусиновского проезда до Коровинского шоссе), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Коптево, Михалковская улица (нечетная сторона от Нарвской улицы до Онежской улицы и от Онежской улицы до пересечения с Большой Академической улицей), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Коптево бульвар, Матроса Железняка, 40 руб./час;
- Коптево, улица Приорова, 40 руб./час;
- Коптево, Соболевский проезд, 40 руб./час;
- Коптево, 3-й Михалковский переулок, 40 руб./час;
- Коптево, улица Большая Академическая, 40 руб./час;
- Коптево, улица Клары Цеткин (четная сторона от Новопетровского проезда до пересечения с Большой Академической улицей и от Новопетровского проезда до Коптевского путепровода), 40 руб./час;
- Коптево, Нарвская улица (от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с Коптевским путепроводом), 40 руб./час;
- Коптево, Проектируемый проезд № 6137, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Коптево, улица Большая Академическая (нечетная сторона от улицы Клары Цеткин до 3-го Нижнелихоборского проезда и четная сторона от улицы Космонавта Волкова до влд. 40, стр. 1 по улице Большая Академическая), 40 руб./час;
- Левобережный, Левобережная улица (нечетная сторона), 40 руб./час;
- Левобережный, Беломорская улица (от Ленинградского шоссе до улицы Смольная и нечетная сторона от улицы Смольная до улицы Левобережная), 40 руб./час;
- Левобережный, Прибрежный проезд (от д. 134 по Ленинградскому шоссе до улицы Левобережная), 40 руб./час,
- Левобережный, Валдайский проезд, 40 руб./час;
- Левобережный, Проектируемый проезд № 6182, 40 руб./час;
- Тимирязевский, Дмитровский проезд, 40 руб./час;
- Тимирязевский, Ивановская улица, 40 руб./час;
- Тимирязевский, проезд Соломенной Сторожки, 40 руб./час;
- Тимирязевский, улица Костякова (от ж/д до Ивановской улицы), 40 руб./час;
- Тимирязевский, улица Вучетича, 40 руб./час;
- Тимирязевский, улица Большая Академическая (четная сторона от вл. 40, стр. 1 по Большой Академической улице до 3-го Нижнелихоборского проезда), 40 руб./час;
- Тимирязевский, Дмитровское шоссе (от ж/д МЦД до ж/д МЦК), 40 руб./час;
- Ховрино, улица Левобережная (четная сторона), 40 руб./час
- Ховрино, Петрозаводская улица, 40 руб./час;
- Ховрино, улица Беломорская (четная сторона от улицы Смольная до улицы Дыбенко и нечетная сторона от улицы Левобережная до улицы Дыбенко), 40 руб./час;
- Хорошёвский, 2-я Магистральная улица (четная сторона), 40 руб./час
- Хорошёвский, 5-я Магистральная улица, 40 руб./час;
- Хорошёвский улица Надежды Троян 40 руб./час;
- Бабушкинский, Новый Берингов проезд (четная сторона), 40 руб./час;
- Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина (нечетная сторона от улицы Осташковская до улицы Енисейская и четная сторона от улицы Енисейская до улицы Менжинского), 40 руб./час;
- Бабушкинский, Староватутинский проезд, 40 руб./час;
- Марьина Роща, 14-й проезд Марьиной Рощи, 40 руб./час;
- Останкинский, 3-я Новоостанкинская улица (проезд между Новомосковской улицей и Аргуновской улицей), 40 руб./час
- Останкинский, 2-я Новоостанкинская улица, (от улицы Новомосковская до улицы Аргуновская), 40 руб./час;
- Отрадное, Северный бульвар, 40 руб./час;
- Отрадное, Алтуфьевское шоссе с дублерами (нечетная сторона от пересечения с Сигнальным проездом до улицы Декабристов и четная сторона от Сигнального проезда до ж/д), 40 руб./час;
- Ростокино, 1-й Сельскохозяйственный проезд, 40 руб./час;
- Свиблово Снежная улица (от улицы Седова до улицы Амундсена) 40 руб./час
- Свиблово, Новый Берингов проезд (нечетная сторона), 40 руб./час;
- Кузьминки, Есенинский бульвар (от Волгоградского проспекта до улицы Федора Полетаева), 40 руб./час;
- Кузьминки, Есенинский бульвар (от Волгоградского проспекта до пересечения с улицей Юных Ленинцев), 40 руб./час;
- Лефортово, улица Лефортовский Вал (от Красноказарменной улицы до 2-го Краснокурсантского проезда), 40 руб./час;
- Лефортово, 1-й Краснокурсантский проезд (от Красноказарменной улицы до Солдатской улицы), 40 руб./час
- Марьино Графитный проезд 40 руб./час;
- Нижегородский, Перовское шоссе, 40 руб./час;
- Бирюлево, Восточное Новоцарицынское шоссе (от улицы Тюрина до реки Городня со стороны Среднего Царицынского пруда), 40 руб./час;
- Зябликово, Шипиловская улица (от Борисовского проезда до Задонского проезда), 40 руб./час;
- Зябликово, улица Мусы Джалиля, 40 руб./час;
- Москворечье-Сабурово, улица Борисовские Пруды (от д. 29, стр. 5 до Каширского шоссе), 40 руб./час;
- Москворечье-Сабурово, улица Академика Ласкорина, 40 руб./час
- Нагатино-Садовники, Нагатинская набережная (от Нагатинского бульвара до проспекта Андропова), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Нагатинский Затон, Нагатинская набережная (от Судостроительной улицы до проспекта Андропова), 40 руб./часж
- Нагорный, Чонгарский бульвар (от Симферопольского бульвара до Варшавского шоссе), 40 руб./час;
- Нагорный, Электролитный проезд, 40 руб./час;
- Нагорный, Симферопольский бульвар (нечетная сторона), 40 руб./час;
- Нагорный, Черноморский бульвар (от Варшавского шоссе до Симферопольского бульвара), 40 руб./час;
- Нагорный, Артековская улица, 40 руб./час;
- Нагорный, Криворожский проезд, 40 руб./час;
- Орехово-Борисово, Северное Шипиловская улица (от Шипиловского проезда до Борисовского проезда), 40 руб./час
- Орехово-Борисово Северное Шипиловский проезд (от Борисовского пруда до Орехового бульвара) 40 руб./час;
- Орехово-Борисово, Северное Домодедовская улица (от улицы Шипиловская до Орехового бульвара), 40 руб./час;
- Орехово-Борисово, Северное Новоцарицынское шоссе (от реки Городня до Шипиловского проезда со стороны Среднего Царицынского пруда и от улицы Тюрина до Шипиловского проезда со стороны Нижнего Царицынского пруда), 40 руб./час;
- Орехово-Борисово, Южное Домодедовская улица (от Орехового бульвара до улицы Ясеневая), 40 руб./час;
- Орехово-Борисово, Южное Шипиловский проезд (от Орехового бульвара до границ района), 40 руб./час;
- Царицыно, Солнечная улица, 40 руб./час;
- Царицыно, Веселая улица, 40 руб./час;
- Чертаново Южное, улица Мосстройпуть 40 руб./час;
- Чертаново Южное, Проектируемый проезд № 6693 40 руб./час
- Кунцево, улица Маршала Сергеева 40 руб./час;
- Кунцево, Партизанская улица (от улицы Молодогвардейская до Ярцевской улицы), 40 руб./час;
- Кунцево, Молодогвардейская улица, 40 руб./час;
- Кунцево, улица Ивана Франко (от улицы Боженко до улицы Полоцкая), 40 руб./час;
- Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, 40 руб./час;
- Проспект Вернадского, улица Кравченко (от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта), 40 руб./час;
- Раменки, Проектируемый проезд № 6453, 40 руб./час;
- Раменки, Мичуринский проспект (от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом), 40 руб./час;
- Филёвский Парк, Сеславинская улица, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Филёвский Парк, Кастанаевская улица (от улицы Минская до улицы Барклая) с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Филёвский Парк, 3-я Филевская улица, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./чаc с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Филёвский Парк, 2-я Филевская улица, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Фили-Давыдково, Тарутинская улица, 40 руб./час;
- Фили-Давыдково, Славянский бульвар, 40 руб./час;
- Академический, улица Дмитрия Ульянова (от пересечения с улицей Вавилова до пересечения с Большой Черемушкинской улицей), 40 руб./час;
- Академический, Новочеремушкинская улица, (от пересечения с Нахимовским проспектом до пересечения с улицей Шверника) 40 руб./час;
- Академический, улица Кедрова, 40 руб./час;
- Гагаринский, улица Дмитрия Ульянова (от пересечения с Ленинским проспектом до пересечения с улицей Вавилова), 40 руб./час;
- Гагаринский, улица Академика Зелинского, 40 руб./час;
- Гагаринский, Университетский проспект (от пересечения с Ленинским проспектом до пересечения с проспектом Вернадского), 40 руб./час;
- Зюзино, Черноморский бульвар (от пересечения с Симферопольским бульваром до пересечения с Азовской улицей) 40 руб./час;
- Коньково, улица Академика Капицы, 40 руб./час
- Коньково, улица Миклухо-Маклая (нечетная сторона от улицы Академика Волгина до Севастопольского проспекта и четная сторона от улицы Академика Опарина до Севастопольского проспекта), 40 руб./час;
- Коньково, улица Академика Волгина, 40 руб./час;
- Котловка, улица Дмитрия Ульянова (от Большой Черемушкинской до Севастопольского проспекта), 40 руб./час;
- Котловка, Нагорная улица, 40 руб./час;
- Котловка, Проектируемый проезд № 3704, 40 руб./час;
- Ломоносовский, улица Кравченко (четная сторона), 40 руб./час;
- Ломоносовский, улица Крупской, 40 руб./час;
- Обручевский, Ленинский проспект (нечетная сторона от улицы Академика Пилюгина до улицы Островитянова), 40 руб./час
- Обручевский, улица Академика Волгина (от улицы Обручева до улицы Миклухо-Маклая), 40 руб./час;
- Обручевский, улица Новаторов, 40 руб./час;
- Обручевский, улица Наметкина (от улицы Профсоюзной до улицы Архитектора Власова), 40 руб./час;
- Северное Бутово, улица Академика Глушко, 40 руб./час;
- Теплый Стан, улица Генерала Тюленева, 40 руб./час;
- Теплый Стан, улица Теплый Стан, 40 руб./час;
- Черемушки, Новочеремушкинская улица (от Нахимовского проспекта до Академика Полякова), 40 руб./час;
- Черемушки, Проектируемый проезд № 5470, 40 руб./час;
- Черемушки, улица Намёткина (нечетная сторона от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская), 40 руб./час;
- Южное Бутово, Бунинская аллея (от Бартеневской улицы до улиы Адмирала Лазарева и от улицы Южнобутовская до Чечерского проезда), 40 руб./час;
- Южное Бутово, улица Адмирала Руднева, 40 руб./час;
- Южное Бутово, улица Краснолиманская, 40 руб./час;
- Митино, Пятницкое шоссе с дублерами (от пересечения с МКАД до пересечения с улицей Барышиха), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Митино, улица Барышиха, 40 руб./час;
- Митино, Митинская улица, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час
- с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Митино, Новотушинский проезд, 40 руб./час;
- Покровское-Стрешнево, улица Долгова, 40 руб./час;
- Северное Тушино, Проектируемый проезд № 6226, 40 руб./час
- Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Строгино, улица Исаковского, 40 руб./час;
- Строгино, Неманский проезд, 40 руб./час;
- Строгино, улица Кулакова (от Мякининского проезда до улицы Маршала Катукова), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час;
- с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Строгино, улица Маршала Катукова, 40 руб./час;
- Строгино, Таллинская улица, 40 руб./час;
- Хорошево-Мневники, 3-я Хорошёвская улица, 40 руб./час;
- Хорошево-Мневники, улица Шеногина, 40 руб./час;
- Щукино, улица Маршала Соколовского, 40 руб./час;
- Щукино, улица Берзарина (четная сторона, за исключением участка от улицы Расплетина до улицы Народного Ополчения), 40 руб./час
- Южное Тушино, улица Свободы (от оси Сходненского канала до Химкинского бульвара), 40 руб./час
- Южное Тушино, Сходненская улица c 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Южное Тушино, Цветочный проезд, 40 руб./час;
- Южное Тушино, Светлогорский проезд, 40 руб./час;
- Южное Тушино, Парусный проезд, 40 руб./час;
- Южное Тушино, Штурвальная улица, 40 руб./час;
- Южное Тушино, Нелидовская улица, 40 руб./час;
- Южное Тушино, Аэродромная улица, 40 руб./час;
- Крюково, улица Логвиненко, 40 руб./час;
- Крюково, Георгиевский проспект, 40 руб./час;
- Крюково, улица Летчицы Тарасовой, 40 руб./час;
- Крюково, Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина), 40 руб./час
- Крюково, улица Андреевка, 40 руб./час;
- Крюково, улица Михайловка, 40 руб./час;
- Крюково, улица Александровка, 40 руб./час;
- Матушкино, Центральный проспект (от улицы Юности до оси моста Малого городского пруда), 40 руб./час;
- Матушкино, площадь Юности, 2, 40 руб./час;
- Матушкино, улица Юности (участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности), 40 руб./час;
- Савелки, Центральный проспект (от оси моста Большого городского пруда до улицы Юности), 40 руб./час;
- Старое Крюково, Центральный проспект (от оси моста Большого и Малого городских прудов до Солнечной аллеи), 40 руб./час;
- Старое Крюково, улица Железнодорожная, 40 руб./час;
- Внуково, улица Летчика Грицевца, 40 руб./час;
- Внуково, улица Лётчика Ульянина, 40 руб./час;
- Внуково, улица Авиаконструктора Петлякова, 40 руб./час;
- Коммунарка, улица Илизарова, 40 руб./час;
- Коммунарка, Юдинский бульвар, 40 руб./час;
- Коммунарка, улица Блохина, 40 руб./час;
- Коммунарка, Проектируемый проезд № 7183, 40 руб./час;
- Коммунарка, Проектируемый проезд № 7182В, 40 руб./час;
- Коммунарка, Проектируемый проезд № 7182А, 40 руб./час;
- Коммунарка, улица Абрамяна, 40 руб./час;
- Филимонковский, Проектируемый проезд № 5562, 40 руб./час;
- Филимонковский улица, Академика Чумакова, 40 руб./час;
- Щербинка, Железнодорожная улица, 40 руб./час;
- Богородское, улица Богатырский мост, 40 руб./час;
- Гольяново, Уральская улица, 40 руб./час;
- Гольяново, Уссурийская улица, 40 руб./час;
- Перово, Федеративный проспект (от 1-й Владимирской улицы до Новогиреевской улицы), 40 руб./час;
- Сокольники, Богородское шоссе (от пересечения с Охотничьей улицей до пересечения с улицей Богатырский мост), 40 руб./час;
- Филевский парк, улица Василисы Кожиной, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./чаc, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;
- Проспект Вернадского, улица Удальцова (от пересечения с улицей Коштоянца до пересечения с улицей Раменки), 40 руб./час;
- Проспект Вернадского, улица Удальцова (от пересечения с улицей Коштоянца до пересечения с Ленинским проспектом) 40 руб./час;
- Москворечье-Сабурово, Проезд от улицы Москворечье до Каширского шоссе (бывшая улица Славского), 40 руб./час.
Как лишают прав за мелкую аварию на парковке. Разбор дела из Верховного суда