В Москве расширилась зона платных парковок: полный список улиц и тарифы

Сегодня, 15 августа, в Москве вновь расширились зоны платных парковок. Стоянка стала платной на нескольких десятках столичных улиц — преимущественно на юге и северо-западе, а также в районах за МКАД. «Рамблер/авто» публикует полный перечень улиц, где с сегодняшнего дня появились платные парковки.

На большинстве новых улиц в списке платных парковок действует минимальный тариф — 40 рублей в час. Однако на некоторых будет работать так называемый динамический тариф, в котором стоимость варьируется от времени суток, дня недели и уровня загрузки, как, к примеру, в Южном Тушине на Сходненской улице — от 50 до 150 рублей.

Как объяснили в мэрии Москвы, благодаря расширению зоны платных стоянок местные жители получат приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. При этом автомобилисты будут тратить меньше времени на поиск свободных парковочных мест, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки станут освобождаться быстрее.

Ещё благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает уровень безопасности в городе.

Расширение зон платной парковки 15 августа — второй из трёх запланированных этапов в 2025 году. Первый этап прошёл 20 июня, третий запланирован на 3 октября. Как подчеркнули в мэрии Москвы, все изменения согласованы с местными муниципальными депутатами.

Знак парковки: как понять, что стоянка платная

Список новых улиц Москвы с платными парковками от 15 августа 2025 года:

Бескудниковский, улица 800-летия Москвы (четная сторона от пересечения с Бескудниковским бульваром до Дмитровского шоссе), 40 руб./час;

(четная сторона от пересечения с Бескудниковским бульваром до Дмитровского шоссе), 40 руб./час; Бескудниковский, Дмитровское шоссе (от пересечения с улицей 800-летия Москвы до пересечения с Северо-Восточной хордой за исключением нечетной стороны от пересечения с Северо-Восточной хордой до пересечения с Коровинским шоссе), 40 руб./час;

(от пересечения с улицей 800-летия Москвы до пересечения с Северо-Восточной хордой за исключением нечетной стороны от пересечения с Северо-Восточной хордой до пересечения с Коровинским шоссе), 40 руб./час; Бескудниковский, Коровинское шоссе (четная сторона от пересечения с Дмитровским шоссе до пересечения с улицей Дегунинская), 40 руб./час;

(четная сторона от пересечения с Дмитровским шоссе до пересечения с улицей Дегунинская), 40 руб./час; Войковский, улица Клары Цеткин (нечетная сторона от Новопетровского проезда до пересечения с Большой Академической улицей), 40 руб./час;

(нечетная сторона от Новопетровского проезда до пересечения с Большой Академической улицей), 40 руб./час; Войковский, Нарвская улица (от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с Коптевским путепроводом), 40 руб./час;

(от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с Коптевским путепроводом), 40 руб./час; Войковский, улица Большая Академическая (нечетная сторона от улицы Клары Цеткин до улицы Космонавта Волкова) 40 руб./час;

(нечетная сторона от улицы Клары Цеткин до улицы Космонавта Волкова) 40 руб./час; Войковский, 1-й Новоподмосковный переулок , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Восточное Дегунино, Вербилковский проезд (нечетная сторона от д. 79Б по Дубнинской улицей до пересечения с Дубнинской улицей и четная сторона от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы), 40 руб./час;

(нечетная сторона от д. 79Б по Дубнинской улицей до пересечения с Дубнинской улицей и четная сторона от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы), 40 руб./час; Восточное Дегунино, Дегунинский проезд (от улицы Дубнинская до д. 12Б с.12 по улице Дубнинская и от съезда к д. 12А по Бескудниковскому бульвару до улицы Дубнинская со стороны д. 21 по улице Дубнинская), 40 руб./час;

(от улицы Дубнинская до д. 12Б с.12 по улице Дубнинская и от съезда к д. 12А по Бескудниковскому бульвару до улицы Дубнинская со стороны д. 21 по улице Дубнинская), 40 руб./час; Восточное Дегунино, Дубнинский проезд , 40 руб./час

, 40 руб./час Восточное Дегунино, Керамический проезд , 40 руб./час

, 40 руб./час Восточное Дегунино, улица 800-летия Москвы (от Дмитровского шоссе до Керамического проезда), 40 руб./час;

(от Дмитровского шоссе до Керамического проезда), 40 руб./час; Восточное Дегунино, Дубнинская улица (от Проектируемого проезда № 5265 до съезда к д. 24 по улице 800-летия Москвы и четная сторона от съезда к д. 24 по улице 800-летия Москвы до съезда к д. 30 по Дубнинской улице) 40 руб./час;

(от Проектируемого проезда № 5265 до съезда к д. 24 по улице 800-летия Москвы и четная сторона от съезда к д. 24 по улице 800-летия Москвы до съезда к д. 30 по Дубнинской улице) 40 руб./час; Восточное Дегунино, Дмитровское шоссе (четная сторона от д. 96к3 по Дмитровскому шоссе до Вербиловского проезда) 40 руб./час;

(четная сторона от д. 96к3 по Дмитровскому шоссе до Вербиловского проезда) 40 руб./час; Головинский, Солнечногорская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Головинский, Смольная улица (от улицы Флотская до Кронштадтского бульвара), 40 руб./час

(от улицы Флотская до Кронштадтского бульвара), 40 руб./час Дмитровский, Вербилковский проезд (четная сторона от пересечения с Дмитровским шоссе до пересечения с Дубнинским проездом), 40 руб./час;

(четная сторона от пересечения с Дмитровским шоссе до пересечения с Дубнинским проездом), 40 руб./час; Дмитровский, Коровинское шоссе (четная сторона от пересечения с улицей Ивана Сусанина до пересечения с Ижорской улицей), 40 руб./час;

(четная сторона от пересечения с улицей Ивана Сусанина до пересечения с Ижорской улицей), 40 руб./час; Дмитровский, улица Софьи Ковалевской , 40 руб./чаc;

, 40 руб./чаc; Дмитровский, Дмитровское шоссе (от Московской железной дороги Савеловского направления до улицы 800-летия Москвы, исключая четную сторону от улицы 800-летия Москвы до Вербиловского проезда), 40 руб./час;

(от Московской железной дороги Савеловского направления до улицы 800-летия Москвы, исключая четную сторону от улицы 800-летия Москвы до Вербиловского проезда), 40 руб./час; Западное Дегунино, улица Ивана Сусанина , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Западное Дегунино, Новая улица (от улицы Весенняя до улицы Путейская), 40 руб./час;

(от улицы Весенняя до улицы Путейская), 40 руб./час; Западное Дегунино, Базовская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Западное Дегунино, Дмитровское шоссе , (нечетная сторона от Московского центрального кольца до Коровинского шоссе), 40 руб./час;

, (нечетная сторона от Московского центрального кольца до Коровинского шоссе), 40 руб./час; Западное Дегунино, Коровинское шоссе (нечетная сторона от Дмитровского шоссе до улицы Ижорская), 40 руб./час;

(нечетная сторона от Дмитровского шоссе до улицы Ижорская), 40 руб./час; Западное Дегунино, Ижорская улица (четная сторона от Бусиновского проезда до Коровинского шоссе), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

(четная сторона от Бусиновского проезда до Коровинского шоссе), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Коптево, Михалковская улица (нечетная сторона от Нарвской улицы до Онежской улицы и от Онежской улицы до пересечения с Большой Академической улицей), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

(нечетная сторона от Нарвской улицы до Онежской улицы и от Онежской улицы до пересечения с Большой Академической улицей), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Коптево бульвар, Матроса Железняка , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коптево, улица Приорова , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коптево, Соболевский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коптево, 3-й Михалковский переулок , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коптево, улица Большая Академическая , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коптево, у лица Клары Цеткин (четная сторона от Новопетровского проезда до пересечения с Большой Академической улицей и от Новопетровского проезда до Коптевского путепровода), 40 руб./час;

(четная сторона от Новопетровского проезда до пересечения с Большой Академической улицей и от Новопетровского проезда до Коптевского путепровода), 40 руб./час; Коптево, Нарвская улица (от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с Коптевским путепроводом), 40 руб./час;

(от пересечения с Головинским шоссе до пересечения с Коптевским путепроводом), 40 руб./час; Коптево, Проектируемый проезд № 6137 , с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Коптево, улица Большая Академическая (нечетная сторона от улицы Клары Цеткин до 3-го Нижнелихоборского проезда и четная сторона от улицы Космонавта Волкова до влд. 40, стр. 1 по улице Большая Академическая), 40 руб./час;

(нечетная сторона от улицы Клары Цеткин до 3-го Нижнелихоборского проезда и четная сторона от улицы Космонавта Волкова до влд. 40, стр. 1 по улице Большая Академическая), 40 руб./час; Левобережный, Левобережная улица (нечетная сторона), 40 руб./час;

(нечетная сторона), 40 руб./час; Левобережный, Беломорская улица (от Ленинградского шоссе до улицы Смольная и нечетная сторона от улицы Смольная до улицы Левобережная), 40 руб./час;

(от Ленинградского шоссе до улицы Смольная и нечетная сторона от улицы Смольная до улицы Левобережная), 40 руб./час; Левобережный, Прибрежный проезд (от д. 134 по Ленинградскому шоссе до улицы Левобережная), 40 руб./час,

(от д. 134 по Ленинградскому шоссе до улицы Левобережная), 40 руб./час, Левобережный, Валдайский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Левобережный, Проектируемый проезд № 6182 , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Тимирязевский, Дмитровский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Тимирязевский, Ивановская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Тимирязевский, проезд Соломенной Сторожки , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Тимирязевский, улица Костякова (от ж/д до Ивановской улицы), 40 руб./час;

(от ж/д до Ивановской улицы), 40 руб./час; Тимирязевский, улица Вучетича , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Тимирязевский, улица Большая Академическая (четная сторона от вл. 40, стр. 1 по Большой Академической улице до 3-го Нижнелихоборского проезда), 40 руб./час;

(четная сторона от вл. 40, стр. 1 по Большой Академической улице до 3-го Нижнелихоборского проезда), 40 руб./час; Тимирязевский, Дмитровское шоссе (от ж/д МЦД до ж/д МЦК), 40 руб./час;

(от ж/д МЦД до ж/д МЦК), 40 руб./час; Ховрино, улица Левобережная (четная сторона) , 40 руб./час

, 40 руб./час Ховрино, Петрозаводская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Ховрино, улица Беломорская (четная сторона от улицы Смольная до улицы Дыбенко и нечетная сторона от улицы Левобережная до улицы Дыбенко), 40 руб./час;

(четная сторона от улицы Смольная до улицы Дыбенко и нечетная сторона от улицы Левобережная до улицы Дыбенко), 40 руб./час; Хорошёвский, 2-я Магистральная улица (четная сторона), 40 руб./час

(четная сторона), 40 руб./час Хорошёвский, 5-я Магистральная улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Хорошёвский улица Надежды Троян 40 руб./час;

Бабушкинский, Новый Берингов проезд (четная сторона), 40 руб./час;

Бабушкинский, улица Лётчика Бабушкина (нечетная сторона от улицы Осташковская до улицы Енисейская и четная сторона от улицы Енисейская до улицы Менжинского), 40 руб./час;

(нечетная сторона от улицы Осташковская до улицы Енисейская и четная сторона от улицы Енисейская до улицы Менжинского), 40 руб./час; Бабушкинский, Староватутинский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Марьина Роща, 14-й проезд Марьиной Рощи , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Останкинский, 3-я Новоостанкинская улица (проезд между Новомосковской улицей и Аргуновской улицей), 40 руб./час

(проезд между Новомосковской улицей и Аргуновской улицей), 40 руб./час Останкинский, 2-я Новоостанкинская улица , (от улицы Новомосковская до улицы Аргуновская), 40 руб./час;

, (от улицы Новомосковская до улицы Аргуновская), 40 руб./час; Отрадное, Северный бульвар , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Отрадное, Алтуфьевское шоссе с дублерами (нечетная сторона от пересечения с Сигнальным проездом до улицы Декабристов и четная сторона от Сигнального проезда до ж/д), 40 руб./час;

(нечетная сторона от пересечения с Сигнальным проездом до улицы Декабристов и четная сторона от Сигнального проезда до ж/д), 40 руб./час; Ростокино, 1-й Сельскохозяйственный проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Свиблово Снежная улица (от улицы Седова до улицы Амундсена) 40 руб./час

Свиблово, Новый Берингов проезд (нечетная сторона) , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Кузьминки, Есенинский бульвар (от Волгоградского проспекта до улицы Федора Полетаева) , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Кузьминки, Есенинский бульвар (от Волгоградского проспекта до пересечения с улицей Юных Ленинцев), 40 руб./час;

(от Волгоградского проспекта до пересечения с улицей Юных Ленинцев), 40 руб./час; Лефортово, улица Лефортовский Вал (от Красноказарменной улицы до 2-го Краснокурсантского проезда), 40 руб./час;

(от Красноказарменной улицы до 2-го Краснокурсантского проезда), 40 руб./час; Лефортово, 1-й Краснокурсантский проезд (от Красноказарменной улицы до Солдатской улицы), 40 руб./час

(от Красноказарменной улицы до Солдатской улицы), 40 руб./час Марьино Графитный проезд 40 руб./час;

Нижегородский, Перовское шоссе , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Бирюлево, Восточное Новоцарицынское шоссе (от улицы Тюрина до реки Городня со стороны Среднего Царицынского пруда), 40 руб./час;

(от улицы Тюрина до реки Городня со стороны Среднего Царицынского пруда), 40 руб./час; Зябликово, Шипиловская улица (от Борисовского проезда до Задонского проезда), 40 руб./час;

(от Борисовского проезда до Задонского проезда), 40 руб./час; Зябликово, у лица Мусы Джалиля , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Москворечье-Сабурово, улица Борисовские Пруды (от д. 29, стр. 5 до Каширского шоссе), 40 руб./час;

(от д. 29, стр. 5 до Каширского шоссе), 40 руб./час; Москворечье-Сабурово, улица Академика Ласкорина, 40 руб./час

Нагатино-Садовники, Нагатинская набережная (от Нагатинского бульвара до проспекта Андропова), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

(от Нагатинского бульвара до проспекта Андропова), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Нагатинский Затон, Нагатинская набережная (от Судостроительной улицы до проспекта Андропова), 40 руб./часж

(от Судостроительной улицы до проспекта Андропова), 40 руб./часж Нагорный, Чонгарский бульвар (от Симферопольского бульвара до Варшавского шоссе), 40 руб./час;

(от Симферопольского бульвара до Варшавского шоссе), 40 руб./час; Нагорный, Электролитный проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Нагорный, Симферопольский бульвар (нечетная сторона), 40 руб./час;

(нечетная сторона), 40 руб./час; Нагорный, Черноморский бульвар (от Варшавского шоссе до Симферопольского бульвара), 40 руб./час;

(от Варшавского шоссе до Симферопольского бульвара), 40 руб./час; Нагорный, Артековская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Нагорный, Криворожский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Орехово-Борисово, Северное Шипиловская улица (от Шипиловского проезда до Борисовского проезда), 40 руб./час

(от Шипиловского проезда до Борисовского проезда), 40 руб./час Орехово-Борисово Северное Шипиловский проезд (от Борисовского пруда до Орехового бульвара) 40 руб./час;

Орехово-Борисово, Северное Домодедовская улица (от улицы Шипиловская до Орехового бульвара), 40 руб./час;

(от улицы Шипиловская до Орехового бульвара), 40 руб./час; Орехово-Борисово, Северное Новоцарицынское шоссе (от реки Городня до Шипиловского проезда со стороны Среднего Царицынского пруда и от улицы Тюрина до Шипиловского проезда со стороны Нижнего Царицынского пруда), 40 руб./час;

(от реки Городня до Шипиловского проезда со стороны Среднего Царицынского пруда и от улицы Тюрина до Шипиловского проезда со стороны Нижнего Царицынского пруда), 40 руб./час; Орехово-Борисово, Южное Домодедовская улица (от Орехового бульвара до улицы Ясеневая), 40 руб./час;

(от Орехового бульвара до улицы Ясеневая), 40 руб./час; Орехово-Борисово, Южное Шипиловский проез д (от Орехового бульвара до границ района), 40 руб./час;

д (от Орехового бульвара до границ района), 40 руб./час; Царицыно, Солнечная улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Царицыно, Веселая улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Чертаново Южное, улица Мосстройпуть 40 руб./час;

Чертаново Южное, Проектируемый проезд № 6693 40 руб./час

Кунцево, улица Маршала Сергеева 40 руб./час;

Кунцево, Партизанская улица (от улицы Молодогвардейская до Ярцевской улицы) , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Кунцево, Молодогвардейская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Кунцево, улица Ивана Франко (от улицы Боженко до улицы Полоцкая), 40 руб./час;

(от улицы Боженко до улицы Полоцкая), 40 руб./час; Очаково-Матвеевское , Большая Очаковская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Проспект Вернадского, улица Кравченко (от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта), 40 руб./час;

(от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта), 40 руб./час; Раменки, Проектируемый проезд № 6453 , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Раменки, Мичуринский проспект (от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом), 40 руб./час;

(от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом), 40 руб./час; Филёвский Парк, Сеславинская улица , с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Филёвский Парк, Кастанаевская улиц а (от улицы Минская до улицы Барклая) с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

а (от улицы Минская до улицы Барклая) с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Филёвский Парк, 3-я Филевская улица , с 8:00 до 21:00 - 80 руб./чаc с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./чаc с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Филёвский Парк, 2-я Филевская улица , с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Фили-Давыдково , Тарутинская улица, 40 руб./час;

, Тарутинская улица, 40 руб./час; Фили-Давыдков о, Славянский бульвар, 40 руб./час;

о, Славянский бульвар, 40 руб./час; Академический, улица Дмитрия Ульянова (от пересечения с улицей Вавилова до пересечения с Большой Черемушкинской улицей), 40 руб./час;

(от пересечения с улицей Вавилова до пересечения с Большой Черемушкинской улицей), 40 руб./час; Академический, Новочеремушкинская улица, (от пересечения с Нахимовским проспектом до пересечения с улицей Шверника) 40 руб./час;

(от пересечения с Нахимовским проспектом до пересечения с улицей Шверника) 40 руб./час; Академический, улица Кедрова , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Гагаринский, улица Дмитрия Ульянова (от пересечения с Ленинским проспектом до пересечения с улицей Вавилова), 40 руб./час;

(от пересечения с Ленинским проспектом до пересечения с улицей Вавилова), 40 руб./час; Гагаринский, улица Академика Зелинского , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Гагаринский, Университетский проспект (от пересечения с Ленинским проспектом до пересечения с проспектом Вернадского), 40 руб./час;

(от пересечения с Ленинским проспектом до пересечения с проспектом Вернадского), 40 руб./час; Зюзино, Черноморский бульвар (от пересечения с Симферопольским бульваром до пересечения с Азовской улицей) 40 руб./час;

(от пересечения с Симферопольским бульваром до пересечения с Азовской улицей) 40 руб./час; Коньково, улица Академика Капицы , 40 руб./час

, 40 руб./час Коньково, улица Миклухо-Макла я (нечетная сторона от улицы Академика Волгина до Севастопольского проспекта и четная сторона от улицы Академика Опарина до Севастопольского проспекта), 40 руб./час;

я (нечетная сторона от улицы Академика Волгина до Севастопольского проспекта и четная сторона от улицы Академика Опарина до Севастопольского проспекта), 40 руб./час; Коньково, улица Академика Волгина , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Котловка, улица Дмитрия Ульянова (от Большой Черемушкинской до Севастопольского проспекта), 40 руб./час;

(от Большой Черемушкинской до Севастопольского проспекта), 40 руб./час; Котловка, Нагорная улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Котловка, Проектируемый проезд № 3704 , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Ломоносовский, улица Кравченко (четная сторона) , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Ломоносовский, улица Крупской , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Обручевский, Ленинский проспект (нечетная сторона от улицы Академика Пилюгина до улицы Островитянова), 40 руб./час

(нечетная сторона от улицы Академика Пилюгина до улицы Островитянова), 40 руб./час Обручевский, улица Академика Волгина (от улицы Обручева до улицы Миклухо-Маклая), 40 руб./час;

(от улицы Обручева до улицы Миклухо-Маклая), 40 руб./час; Обручевский, улица Новаторов , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Обручевский, улица Наметкина (от улицы Профсоюзной до улицы Архитектора Власова), 40 руб./час;

(от улицы Профсоюзной до улицы Архитектора Власова), 40 руб./час; Северное Бутово, улица Академика Глушк о, 40 руб./час;

о, 40 руб./час; Теплый Стан, улица Генерала Тюленева , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Теплый Стан, улица Теплый Стан, 40 руб./час;

40 руб./час; Черемушки, Новочеремушкинская улица (от Нахимовского проспекта до Академика Полякова), 40 руб./час;

(от Нахимовского проспекта до Академика Полякова), 40 руб./час; Черемушки, Проектируемый проезд № 5470 , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Черемушки, улица Намёткина (нечетная сторона от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская), 40 руб./час;

(нечетная сторона от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская), 40 руб./час; Южное Бутово, Бунинская аллея (от Бартеневской улицы до улиы Адмирала Лазарева и от улицы Южнобутовская до Чечерского проезда), 40 руб./час;

(от Бартеневской улицы до улиы Адмирала Лазарева и от улицы Южнобутовская до Чечерского проезда), 40 руб./час; Южное Бутово, улица Адмирала Руднева , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Южное Бутово, улица Краснолиманская , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Митино, Пятницкое шоссе с дублерами (от пересечения с МКАД до пересечения с улицей Барышиха), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

(от пересечения с МКАД до пересечения с улицей Барышиха), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Митино, улица Барышиха , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Митино, Митинская улица , с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час

, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

Митино, Новотушинский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Покровское-Стрешнево, улица Долгов а, 40 руб./час;

а, 40 руб./час; Северное Тушино, Проектируемый проезд № 6226 , 40 руб./час

, 40 руб./час Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев , с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Строгино, улица Исаковского , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Строгино, Неманский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Строгино, улица Кулакова (от Мякининского проезда до улицы Маршала Катукова), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час;

(от Мякининского проезда до улицы Маршала Катукова), с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

Строгино, улица Маршала Катукова , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Строгино, Таллинская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Хорошево-Мневники, 3-я Хорошёвская улица, 40 руб./час;

Хорошево-Мневники, улица Шеногина , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Щукино, улица Маршала Соколовского , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Щукино, улица Берзарина (четная сторона, за исключением участка от улицы Расплетина до улицы Народного Ополчения), 40 руб./час

(четная сторона, за исключением участка от улицы Расплетина до улицы Народного Ополчения), 40 руб./час Южное Тушино, улица Свободы (от оси Сходненского канала до Химкинского бульвара), 40 руб./час

(от оси Сходненского канала до Химкинского бульвара), 40 руб./час Южное Тушино, Сходненская улица c 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

c 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Южное Тушино, Цветочный проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Южное Тушино, Светлогорский проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Южное Тушино, Парусный проезд , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Южное Тушино, Штурвальная улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Южное Тушино, Нелидовская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Южное Тушино, Аэродромная улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Крюково, улица Логвиненко , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Крюково, Георгиевский проспект , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Крюково, улица Летчицы Тарасовой , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Крюково, Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина), 40 руб./час

(от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина), 40 руб./час Крюково, улица Андреевка , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Крюково, улица Михайловка , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Крюково, улица Александровка , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Матушкино, Центральный проспект (от улицы Юности до оси моста Малого городского пруда), 40 руб./час;

(от улицы Юности до оси моста Малого городского пруда), 40 руб./час; Матушкино, площадь Юности , 2, 40 руб./час;

, 2, 40 руб./час; Матушкино, улица Юности (участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности), 40 руб./час;

(участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности), 40 руб./час; Савелки, Центральный проспект (от оси моста Большого городского пруда до улицы Юности), 40 руб./час;

(от оси моста Большого городского пруда до улицы Юности), 40 руб./час; Старое Крюково, Центральный проспект (от оси моста Большого и Малого городских прудов до Солнечной аллеи), 40 руб./час;

(от оси моста Большого и Малого городских прудов до Солнечной аллеи), 40 руб./час; Старое Крюково, улица Железнодорожная , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Внуково, улица Летчика Грицевца , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Внуково, улица Лётчика Ульянина , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Внуково, улица Авиаконструктора Петлякова , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коммунарка, улица Илизарова, 40 руб./час;

40 руб./час; Коммунарка, Юдинский бульвар , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коммунарка, улица Блохина , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коммунарка, Проектируемый проезд № 7183 , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коммунарка, Проектируемый проезд № 7182В , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коммунарка, Проектируемый проезд № 7182А , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Коммунарка, улица Абрамяна , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Филимонковский, Проектируемый проезд № 5562 , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Филимонковский улица, Академика Чумакова , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Щербинка, Железнодорожная улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Богородское, улица Богатырский мост , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Гольяново, Уральская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Гольяново, Уссурийская улица , 40 руб./час;

, 40 руб./час; Перово, Федеративный проспект (от 1-й Владимирской улицы до Новогиреевской улицы), 40 руб./час;

(от 1-й Владимирской улицы до Новогиреевской улицы), 40 руб./час; Сокольники, Богородское шоссе (от пересечения с Охотничьей улицей до пересечения с улицей Богатырский мост), 40 руб./час;

(от пересечения с Охотничьей улицей до пересечения с улицей Богатырский мост), 40 руб./час; Филевский парк, улица Василисы Кожиной , с 8:00 до 21:00 - 80 руб./чаc, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час;

, с 8:00 до 21:00 - 80 руб./чаc, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час; Проспект Вернадского, улица Удальцова (от пересечения с улицей Коштоянца до пересечения с улицей Раменки), 40 руб./час;

(от пересечения с улицей Коштоянца до пересечения с улицей Раменки), 40 руб./час; Проспект Вернадского, улица Удальцова (от пересечения с улицей Коштоянца до пересечения с Ленинским проспектом) 40 руб./час;

(от пересечения с улицей Коштоянца до пересечения с Ленинским проспектом) 40 руб./час; Москворечье-Сабурово, Проезд от улицы Москворечье до Каширского шоссе (бывшая улица Славского), 40 руб./час.

