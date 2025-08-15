​935 км на одной зарядке — установлен новый рекорд Гиннесса среди электрокаров

Шведский электромобиль Polestar 3 преодолел дистанцию в 935,44 км за 22 часа 57 минут.

© Polestar

Заявленный запас хода электрического кроссовера Polestar 3 составляет 706 км, однако во время специального заезда с водителями-испытателями за рулем автомобиль установил новый рекорд Гиннесса, сообщает пресс-служба шведского автобренда.

Автомобилем управляли инженеры-испытатели Сэм Кларк, Кевин Букер и Ричард Паркер. Они преодолели дистанцию в 935,4 км за 22 часа 57 минут. Средняя скорость движения во время установки рекорда составила менее 40 км/ч, что позволило максимально оптимизировать расход энергии. Сама машина была в полностью стандартном исполнении с заводскими шинами без каких-либо модификаций.

© Polestar

В заезде участвовал одномоторный вариант Polestar 3, который продемонстрировал впечатляющую энергоэффективность 12,1 кВт·ч/100 км. Этот показатель почти на 40% превышает аналогичный у двухмоторной версии Polestar 3 при повседневной эксплуатации.

Такой базовый вариант электромобиля оснащается единственным электромотором с отдачей 299 л.с. и литий-ионной батареей ёмкостью 111 киловатт-часов. Он набирает «сотню» за 7,8 секунды и может разогнаться до максимальных 180 км/ч. Это самая доступная версия кроссовера.

По словам генерального директора Polestar Михаэля Лошеллера, новое достижение подтверждает высокие стандарты, которые компания устанавливает в области электрических технологий.

