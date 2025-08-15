Российским водителям напомнили о новых правилах проверки на опьянение

Новый регламент продува алкотестера, дополнительное условие для направления на сдачу крови на анализ и указание принимаемых водителем лекарств.

С 1 сентября 2025 года в России изменится порядок проведения медицинского освидетельствования водителей на алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение. Пересмотрен регламент отдельных этапов проверки – в частности, установлен новый временной интервал между продувами алкотестера.

О новых правилах проверки в беседе с ТАСС напомнил Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, цель нового регламента — приведение правил медицинского освидетельствования к соответствию современным стандартам.

Как изменится порядок медосвидетельствования водителей на опьянение с 1 сентября?

Максимально допустимый интервал между обязательными продувами алкотестера увеличен с 20 до 25 минут;

На сдачу анализа мочи с момента направления на химико-токсикологическое исследование будет отведено не более 30 минут. При нарушении этого лимита водителю придётся сдать кровь на анализ;

В направлении на химико-токсикологическое исследование будут в обязательном порядке указываться лекарства, принимаемые водителем;

После проведения исследований медучреждение должно будет обеспечить хранение биоматериалов в течение трёх месяцев с момента оформления справки, а данные на электронных носителях — в течение пяти лет.

Новый порядок медицинского освидетельствования будет действовать как минимум до 1 сентября 2031 года.

