Суперкар Ferrari стоимостью $2,4 млн обменяли на внедорожник. Загадочная история из США

Внедорожник стоил всего $83 тысячи.

Удивительная история произошла недавно в одном из дилерских центров во Флориде в США. Местный автомобилист сдал в трейд-ин Ferrari F40, редкий суперкар, который был выпущен тиражом 1300 штук и входит в число лучших за всю историю итальянской марки. Самое интересное — это то, на чём гражданин уехал из автосалона.

«Он сказал, что хочет избавиться от этой машины и побыстрее получить что-нибудь в обмен», — рассказал сотрудник дилерского центра журналу AutoBlog.

В качестве замены машине примерной стоимостью $2,4 млн (190 млн рублей) покупатель выбрал внедорожник Ineos Grenadier за $83 тысячи (6,6 млн рублей). Как говорится, слово клиента – закон: сотрудники дилерского центра оформили сделку и впридачу к внедорожнику вручили покупателю чек на $2,4 млн в качестве доплаты за неожиданно дорогое приобретение.

Что заставило владельца F40 обменять редкий суперкар на не самый популярный внедорожник — тайна, покрытая мраком. Известно лишь, что он намерен эксплуатировать Ineos Grenadier на своей ферме.

Окончание истории с этим странным трейд-ином тоже получилось забавным. Уже на следующей день после обмена Ferrari F40 была продана за $2,5 млн, но недолго находилась в руках нового владельца и 12 августа была продана на местном аукционе за $3 млн.

