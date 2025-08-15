На льготные автокредиты в России будет направлено ещё 10 млрд рублей
Банки уже предоставляют скидки на покупку авто в рамках нового лимита.
Программа льготного автокредитования в России будет дофинансирована на 10 млрд рублей. Средства дойдут до банков в августе или, самое позднее, в сентябре, об этом заявил Минпромторга РФ Антон Алиханов.
По словам чиновника, банки уже начали предоставлять скидки на покупку автомобиля в рамках нового лимита средств. Так что программа льготных автокредитов фактически продлена.
«Мы с банками договорились, и они делают это сейчас, за счёт собственных ресурсов. А деньги государственные их «догонят», — приводит слова Алиханова информационное агентство «Интерфакс».
Программа льготного автокредитования действует в России с 2015 года. Скидка в 20-25% на покупку авто доступна семьям с двумя детьми или более, медработникам, военным, учителям, людям с ограниченными возможностями. Также господдержку могут получить семьи с детьми, проживающие на Дальнем Востоке.
В первом полугодии россияне купили по льготной программе 82,4 тысячи автомобилей. Объем дисконта составил 24,5 млрд рублей. Изначально на финансирование автокредитования в 2025 году из федерального бюджета планировалось выделить 36 млрд рублей.
