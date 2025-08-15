XPeng P7 побил уверенно Porsche Taycan и Mercedes-Benz CLA в 24-часовом заезде

Электроседан установил рекорд.

© XPeng

Новый электромобиль XPeng P7 со второй попытки преодолел дистанцию в 24 часа. Причём седан настолько успешно справился с тестом на выносливость, что попутно установил мировой рекорд.

Накануне «Рамблер Авто» рассказывал, что из-за сильного дождя XPeng остановил суточный заезд на половине дистанции и утром 14 августа был вынужден начать испытание заново. Задачей было проехать без остановки 24 часа, не считая пит-стопов для замены водителя и быстрой зарядки.

© XPeng

Во второй попытке погода не помешала группе инженеров и пилотов XPeng, а P7 проехал без поломок и вынужденных остановок. За эти 24 часа батарейный седан преодолел 3961 км, то есть проехал со средней скоростью 165 км/ч. Для сравнения, Porsche Taycan в 2019 году прошёл за сутки 3425 км (142 км/ч), Mercedes-Benz CLA в 2024-м — 3717 км (154 км/ч), а Xiaomi YU7 в июле текущего года установил рекорд — 3944 км (164 км/ч).

Таким образом, теперь именно XPeng P7 принадлежит мировой рекорд среди серийных автомобилей по пройденным километрам и средней скорости на 24-часовой дистанции.

Новый электрический Xpeng P7 вызвал ажиотаж в Китае