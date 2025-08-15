Названа примерная стоимость российского электромобиля «Атом»

«Зелёный» автомобиль, по заявлению разработчиков, собрал уже свыше 100 тысяч заказов.

Первый полностью российский электромобиль «Атом» поступит в массовое производство до конца 2025 года. Инновационная машина, разработкой которой занимается АО «Кама», дочернее предприятие КамАЗа, сейчас проходит финальную стадию предсерийных испытаний. Тем не менее до сих пор неизвестно, сколько будет стоить новинка отечественного авторынка.

Как рассказал операционный директор по продажам «Атома» Максим Бардин, пока окончательного решения по стоимости электрического хэтчбека нет и можно лишь говорить о «вилке» цен.

«Мы попадаем в диапазон между тремя и четырьмя миллионами, без учета субсидий 925 тысяч. К сожалению, пока точнее я не отвечу», — приводит слова топ-менеджера информационное агентство «Прайм».

Помимо 204-сильного электродвигателя, «Атом» будет оснащен множеством интересных технологических решений, как система распознавания лиц, проекция с дополненной реальностью на ветровом стекле, распашные двери, руль-штурвал с дисплеем, кресла и зеркала с функцией памяти, адаптивный круиз-контроль и многое другое. Экипируют автомобиль шинами итальянской марки Pirelli.

Конвейерная сборка «Атома» будет осуществляться на автозаводе «Москвич», где специально под новый российский автомобиль были обновлены линии сварки кузова и окраски, зоны калибровки, тестирования и контроля качества. Мощности предприятия, на котором также собираются кроссоверы и седан марки «Москвич», рассчитаны на выпуск 30 тысяч автомобилей в год.

