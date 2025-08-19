Фестиваль «Каршерингу в Москве – 10 лет»: где и когда пройдет, что интересного будет в программе

День каршеринга-2025 в Москве будет особенным.

© Василий Кузьмичёнок /Агентство «Москва»

23 августа компания «Ситидрайв», входит в экосистему Сбера для автолюбителей, и другие российские каршеринговые операторы отметят День каршеринга в Москве. В этом году мероприятие станет особенным — с запуска первого сервиса краткосрочной аренды в столице России исполняется 10 лет.

Праздничное мероприятие пройдёт при поддержке Департамента транспорта Москвы на территории Северного речного вокзала, где ежегодно проходит празднование Дня каршеринга. Пользователей, а также просто жителей и гостей столицы ждут различные активности и розыгрыш подарков. В программе — конкурс на лучший мем.

Крупнейшие операторы каршеринга не останутся в стороне от празднования и представят на мероприятии экспозицию из 20 автомобилей. Так, Ситидрайв привезёт на выставку пять машин самых разных классов и разного года выпуска: модернизированный ретро-автомобиль «ГАЗ-3103 Волга», кроссоверы Haval H3, Changan UNI-V, электрические Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. Все машины будут украшены магнитной оклейкой с символикой московского транспорта и десятилетия каршеринга.

Все посетители праздничного мероприятия получат подарки от компаний-операторов — брендированные наклейки с символикой московского каршеринга.

На сегодняшний день Москва занимает первое место в мире по количеству автомобилей каршеринга: столичный парк насчитывает свыше 40 тысяч машин. Ежедневное количество поездок с помощью сервисов составляет около 150 тысяч.

.

Как пользоваться каршерингом, и сколько сейчас стоит взять машину в каршеринг: стоимость почасовой аренды автомобиля в Москве и других регионах России