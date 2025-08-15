Lamborghini рассекретила суперкар Fenomeno. Это самый мощный автомобиль в истории марки

Флагманский Lamborghini Revuelto больше не является самым мощным суперкаром в истории итальянской марки.

© Lamborghini

Итальянский производитель суперкаров и гоночных автомобилей Lamborghini представил самую хардкорную дорожную модель в своей истории — Fenomeno. Гиперкар построен на базе Lamborghini Revuelto, но превосходит флагмана и по мощности, и по стоимости.

Новейший суперкар унаследовал от Revuelto гибридный агрегат с 6,5-литровым атмосферником V12 и тремя электродвигателями. Однако за счёт доработки ДВС силовая установка выдаёт на 64 л.с. больше — 1065 сил, которые прежде не были доступны ни одной другой модели Lamborghini.

С 0 до 100 км/ч «Феномено» разгоняется за 2,4 секунды, на 0,1 секунды быстрее Revuelto. Хотя максимальная скорость не изменилась — 350 км/ч.

Гиперкар получил более ёмкую тяговую батарею, причём намного — 7 кВт∙ч против 3,8 кВт∙ч на родственной модели. Следовательно, вырос и запас хода в чисто электрическом режиме: с 10 до 20 км.

© Lamborghini

Несмотря на одинаковую базу, внешне Fenomeno совсем не похож на Revuelto, который на фоне его агрессивного и дерзкого дизайна выглядит, скажем так, безобидно. Заострённые угловатые фары, огромные воздухозаборники на капоте, экстремально низкая посадка, фонари Y-образной формы и четыре выхлопных патрубка по центру кормы — всё это добавляет автомобилю «злости».

Тираж Lamborghini Fenomeno жёстко ограниченный — всего 29 штук. Стоимость суперкара начинается от $3 млн или 240 млн рублей. Это почти в два раза дороже Revuelto с ценником от $1,8 млн (143,5 млн рублей).

