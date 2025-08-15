Светофоры онлайн в геосервисах: где уже работают и где появятся

Запущенная весной в Москве функция отображения сигналов светофоров в навигаторах в ближайшей перспективе может шагнуть за пределы столицы.

Российские сервисы онлайн-карт заявили о планах по расширению географии новой технологии.

О намерении запустить отображение светофоров онлайн в приложении «Карты» на этой неделе сообщили в «Яндексе». По плану компании запуск новой функции в Москве назначен на конец августа. Кроме того, сервис анонсировал, что дальнейшем планирует тестировать его в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

С апреля 2025 года в Москве онлайн-светофоры уже работают в навигаторе 2ГИС — правда, пока не везде, а на ряде перекрёстков. При ведении по маршруту пользователи могут видеть на экране навигатора цвет сигнала ближайшего светофора и таймер его смены: в реальном времени отображается сколько секунд остаётся до переключения.

2ГИС первым в России совместно с ЦОДД Москвы запустил эту функцию и с учетом наработанного за прошедшие месяцы опыта планирует в ближайшее время запустить её по всей столице, где работают «умные светофоры», сообщили в компании в ответ на запрос «Рамблер/авто».

Кроме того, по заявлению геосерсиса, таймеры смены сигнала светофоров скоро начнут отображаться в навигаторе и в Новосибирске. А в следующем году 2ГИС планирует запустить функцию и в других крупных городах России.

«Представьте, что вы за рулём и, вместо того чтобы просто ждать смены сигнала светофора, вы видите таймер, точно показывающий, сколько времени осталось до зеленого света. Благодаря данным АСУДД от ЦОДД Москвы и технологиям 2ГИС, эта информация отображается прямо в навигаторе, не только делая каждую поездку более комфортной и предсказуемой, но и наполняя карты настоящей жизнью. Мы надеемся, что наши пользователи по достоинству оценят эту новинку», — комментировал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Берёзкин.

Как сигнал светофора передаётся в навигатор

Технология синхронизируется с интеллектуальными светофорами, оснащёнными таймерами и показывает только те сигналы, которые актуальны для конкретного маршрута пользователя, что помогает избежать путаницы на перекрёстках и делает поездки безопаснее. Если, например, маршрут проложен прямо, навигатор покажет, что на пути горит зелёный свет, даже если на соседнем направлении горит красный.

Таким образом, навигатор ориентируется именно на маршрут пользователя и показывает сигналы, которые актуальны только для текущего маршрута. Это исключает путаницу и делает поездки более безопасными.

Протестировать новую функцию уже сейчас можно в разных районах Москвы, например, в районе Цветного Бульвара, на улице Авиаконструктора Сухого, в Крылатском, в районе метро Владыкино и на улице Веерной (метро Минская).

