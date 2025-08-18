Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже иномарок

На рынке могут оказаться несколько десятков тысяч автомобилей 2022 года выпуска или новее.

После 1 марта 2026 года на российский авторынок хлынут иномарки из отечественных таксомоторных компаний. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

На вторичке могут оказаться 20-25 тысяч трехлетних иномарок из лизинга, которые перевозчики активно закупали с 2023 года. Причина — вступающий с весны следующего года закон о локализации такси. Таксомоторные компании будут закупать только отечественные автомобили. При этом они не смогут сдать в аренду и перерегистрировать старые иномарки.

«При сдаче в аренду машины индивидуальному предпринимателю закон о такси требует её переоформления в реестре транспорта с выдачей нового разрешения. А с марта это уже станет невозможно для иномарок. Их остается только продать», — рассказал собеседник «Известий».

По подсчётам «Автостата», на вторичном рынке автомобиль из такси теряет примерно 46% своей изначальной стоимости. Например, кроссовер Haval Jolion 2022 года, купленный за 2,2 млн рублей, при перепродаже стоит 980 тысяч рублей. Средняя цена такой «бэушки» из частных рук — 1,68 млн рублей.

Однако надо понимать, что машины, находившиеся в эксплуатации в такси, значительно отличаются от автомобилей, продаваемых частниками. Причина – некачественный ремонт и большой пробег, составляющий обычно до 100 тысяч км в год. Отсюда и столь низкая стоимость.

Согласно официальным данным, действующее разрешение на работу в такси в России имеют 791 тысяч автомобилей. 336 тысяч были введены в эксплуатацию в 2022-2024 годах, причем лишь 15% из них приходится на модели Lada и 2% — это «Москвич». Наиболее популярные зарубежные марки — Haval, Geely, Belgee и Solaris.

