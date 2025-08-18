АвтоВАЗ возобновил производство после трехнедельной паузы

Тольяттинский концерн вышел из корпоративного отпуска.

© АВТОВАЗ

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ перезапустил производство, которое было остановлено с 28 июля по 17 августа включительно по причине ежегодного корпоративного отпуска. Выпуск машин возобновлён на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске.

«Вышли из отпуска», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев в беседе с «Интерфаксом».

Традиционно во время корпоративного отпуска на заводах АвтоВАЗа были проведены работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования в цехах сварки, сборки и окраски. Также были отремонтированы бытовые помещения для улучшения условий труда работников.

По подсчётам аналитиков, за первые семь месяцев текущего года АвтоВАЗ выпустил около 203 тысяч автомобилей. Изначальный производственный план компании на 2025-й составлял 500 тысяч машин. Но, как заявил на ПМЭФ-2025 глава концерна Максим Соколов, в связи со снижением рынка на 20-25% этот план будет скорректирован.

«Всё стандартно»: АвтоВАЗ отреагировал на слухи о срыве производства Lada Iskra