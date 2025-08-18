Venom F5 Revolution LF: самый мощный в мире автомобиль с механической коробкой передач

Трёхпедальный Venom F5 Revolution LF развивает свыше 2000 л.с.

© Hennessey

Американский производитель редких суперкаров Hennessey Special Vehicles привёз на автовыставку Неделя автомобилей в Монтерее спецверсию своего флагманского Venom F5. Машина построена по индивидуальному заказу и получила одно техническое обновление, благодаря которому стала самой уникальной в мире.

Бензиновый среднемоторный гиперкар Venom F5 Revolution LF отличается от оригинала, представленного в апреле нынешнего года, полностью переработанным кузовом. В новый аэропакет вошли большой передний сплиттер, модернизированные воздухозаборники на крыльях, обновленная корма с массивным задним крылом.

© Hennessey

Силовой агрегат LF унаследовал от Venom F5 Revolution: машину приводит в движение 6,0-литровый битурбированный двигатель V8, выдающий 2031 л.с. Но если в оригинальной модели эту мощность на задние колеса передаёт роботизированная трансмиссия, то в спецверсии крутящий момент передаётся двигателя через 6-ступенчатую «механику».

То есть Venom F5 Revolution LF можно официально назвать самым в мощным в мире дорожным автомобилем с ручной коробкой передач. Предыдущий рекорд мощности с МКПП принадлежал младшему гиперкару Hennessey Venom F5 с 1842-сильным мотором.

© Hennessey

Помимо улучшенного кузова и нового типа трансмиссии, автомобиль получил карбоновый монокок нового поколения Hennessey XCell_2 с более жёсткой конструкцией и измененным интерьером, включая расширенный под сцепление педальный узел. На обновлённом центральном туннеле в салоне теперь установлен H-образный рычаг переключения передач.

В Hennessey не называют стоимость Revolution LF, но заявляют, что это самая дорогая машина в их истории. Обычный F5 Revolution стоит от $2,7 млн или 216 млн рублей.

