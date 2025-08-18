«Потенциал точно есть». В Татарстане может появиться автозавод Changan
Названы причины, по которым родина КамАЗа станет идеальной площадкой для крупного китайского автопроизводителя.
Республика Татарстан имеет все необходимые ресурсы для запуска сборочной площадки автомобилей Changan. Об этом заявила руководитель местного Агентства инвестиционного развития (АИР) Талия Минуллина.
Changan стабильно входит в пятёрку самых популярных автобрендов в нашей стране и продаёт 12 моделей самых разных классов – кроссоверы, седаны, пикапы. Однако местного производства у компании нет.
Татарстан рассматривается как один из возможных вариантов для размещения такой площадки. Особенно эти разговоры усилились после того как в апреле 2025 года глава республики Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Китай побывал на заводе Changan в Чунцине.
«Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис (город-спутник Казани, один из четырёх наукоградов в России – прим. ред), где можно проводить совместные разработки в этой сфере.
С точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов. Кроме того, в республике ведется подготовка кадров в этой сфере», — рассказала Минуллина в беседе с РИА «Новости».
Changan присутствует на российском рынке с 2013 года. С 2016-го по 2019-й китайский автопроизводитель собирал машины на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Однако в связи с разногласиями с российскими партнёрами компания свернула выпуск и сосредоточилась на поставках техники из Китая.
В первой половине текущего года Changan вёл переговоры с заводом «Автотор» в Калининграде, где раньше выпускались автомобили BMW, Hyundai и Kia. Но в июле стало известно, что автокомпания из КНР отказалась от этой идеи.
Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт