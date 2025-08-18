«Потенциал точно есть». В Татарстане может появиться автозавод Changan

Названы причины, по которым родина КамАЗа станет идеальной площадкой для крупного китайского автопроизводителя.

© Changan

Республика Татарстан имеет все необходимые ресурсы для запуска сборочной площадки автомобилей Changan. Об этом заявила руководитель местного Агентства инвестиционного развития (АИР) Талия Минуллина.

Changan стабильно входит в пятёрку самых популярных автобрендов в нашей стране и продаёт 12 моделей самых разных классов – кроссоверы, седаны, пикапы. Однако местного производства у компании нет.

Татарстан рассматривается как один из возможных вариантов для размещения такой площадки. Особенно эти разговоры усилились после того как в апреле 2025 года глава республики Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Китай побывал на заводе Changan в Чунцине.

«Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис (город-спутник Казани, один из четырёх наукоградов в России – прим. ред), где можно проводить совместные разработки в этой сфере.

С точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов. Кроме того, в республике ведется подготовка кадров в этой сфере», — рассказала Минуллина в беседе с РИА «Новости».

Changan присутствует на российском рынке с 2013 года. С 2016-го по 2019-й китайский автопроизводитель собирал машины на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Однако в связи с разногласиями с российскими партнёрами компания свернула выпуск и сосредоточилась на поставках техники из Китая.

В первой половине текущего года Changan вёл переговоры с заводом «Автотор» в Калининграде, где раньше выпускались автомобили BMW, Hyundai и Kia. Но в июле стало известно, что автокомпания из КНР отказалась от этой идеи.

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт