Хочешь больше мощности – плати: Volkswagen ввёл подписку для владельцев автомобилей

Сколько будет стоить месячный абонемент на 27 дополнительных лошадиных сил?

© Volkswagen

В современном мире электронными подписками никого не удивишь. Плата за стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, голосовые помощники, специальные разделы на сайтах. Но как насчёт мощности автомобиля? Оформил опцию, и получил 20 лишних «лошадок» на ближайший месяц. Именно такую услугу запустил немецкий Volkswagen.

Как сообщает Auto Express, пока новую программу подпадает только электрический Volkswagen ID.3. Заплатив $22 (1760 рублей), можно на месяц увеличить мощность двигателя в модели версии Pro с 201 до 228 л.с. Годовой абонемент стоит $222 (1764 рубля). Бессрочная подписка обойдётся в $878 (70 257 рублей).

«Больше мощности за дополнительную плату? В этом подходе ничего нового. Бензиновые и дизельные автомобили с более мощным двигателем и высокими скоростными характеристиками всегда стоили дороже обычных», — прокомментировал представитель Volkswagen.

Пока разблокировка дополнительной мощности мотора — весьма редкое явление в мировом автопроме. Подобную услугу, помимо Volkswagen, предлагают разве что Mercedes-Benz и Polestar. С другой стороны, автокомпании уже не первый год практикуют подписку на автопилот, телематические сервисы и даже опцию автоматического дальнего света, подогревы сидений и руля.

