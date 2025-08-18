Что за мотоцикл Владимир Путин подарил жителю Аляски? Спойлер: у Брэда Питта такой же

Название, стоимость и технические подробности о мотоцикле «Урал», который президент России подарил мотолюбителю из США во время визита на Аляску 15 августа.

Президент России Владимир Путин подарил гражданину Аляски флагманский мотоцикл «Урал Гирап» (GearUp). Аналогичную модель Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) в 2012 году изготовил по заказу голливудского актера Брэда Питта, который имеет большую коллекцию редких мотоциклов со всего мира.

Как рассказал в беседе с ТАСС, генеральный директор столичного подразделения ИМЗ Денис Кузнецов, подаренный мотоцикл оснащён инжекторным 750-кубовым мотором и тормозами итальянской марки Brembo. Машина работает на бензине экологического стандарта Евро-5, имеет подключаемый привод на колесо коляски и отличается высокой проходимостью

«По факту модель такая же как и у Брэда Питта», — рассказал топ-менеджер.

18 августа стало известно, что во время визита на саммит в США президент России подарил новый мотоцикл местному жителю Марку Уоррену, который пожаловался на сложности с ремонтом своего «Урала» из-за нехватки запчастей в связи с антироссийскими санкциями.

Сколько стоит «Урал Гирап» (GearUp) и какие у него технические характеристики?

Каждая модель «Урал Гирап» изготавливается по индивидуальному заказу – серийный выпуск не предусмотрен. Поэтому неизвестно, какую именно конфигурацию получил мотоцикл, подаренный президентом России Владимиром Путиным мотолюбителю на Аляске. «Рамблер Авто» приводит стандартные характеристики GearUp:

750-кубовый 2-цилиндровый двигатель, мощность 41 л.с. (57 Н·м);

Коробка передач: механическая, вперед — 4, назад — 1;

Максимальная скорость мотоцикла: 138 км/ч;

Объём бака: 19 литров;

Расход топлива: 7,6 литра на 100 км;

Габариты: длина — 2510 мм, высота — 1380 мм, ширина — 1620 мм, дорожный просвет — 172 мм;

Объём багажника: 60 литров;

Масса в снаряженном состоянии: 365 кг;

Полная масса: 612 кг;

19-дюймовые колеса на шинах марки Heidenau;

Передняя подвеска: рычажная вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами Sachs, регулируемыми по 5 положениям;

Задняя подвеска: рычажная, маятникового типа, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами Sachs, регулируемыми по 5 положениям;

Подвеска коляски: рычажная, маятникового типа с пружинно-гидравлическим амортизатором Sachs, регулируемым по 5 положениям;

Оборудование в базовой комплектации: сиденье сплошное эндуро, запасное колесо с кронштейном, багажник на запасное колесо, защитная дуга коляски, противотуманные фары на дуге коляски, 10-литровая канистра с крепежом, коврик в коляску, комплект инструментов;

Дооснащение: кросс-эндуро выхлопная система 2 в 1, лобовые стекла мотоцикла и коляски, ручки руля с подогревом, подогрев сидений, светодиодная головная оптика, лебедки, прикуриватели / USB / навигаторы, багажники на крыло коляски, багажники на коляску, хром-пакет;

Базовые цвета: белый глянец и хаки матовый металлик.

Судя по прайс-листам в официальных дилерских центрах, стоимость нового «Урал Гирап» составляет от 1 850 000 рублей. На вторичке этот мотоцикл предлагается по цене от 750 000 рублей.

