Кроссовер Lada Azimut предложили выпускать в Чечне

Одну модель Lada завод «Чеченавто» в Аргуне уже собирает.

© Анатолий Стребелев/Росконгресс

Будущий флагман АвтоВАЗа, кроссовер Lada Azimut, может встать на конвейер автозавода «Чеченавто». Об этом сообщил Телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В минувшие выходные в ходе рабочего визита в Чеченскую республику чиновник побывал на предприятии и обсудил с местным руководством перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. В частности, Федорищев пообещал, что попросит главу АвтоВАЗа Максима Соколова отправить на завод для ознакомления один экземпляр Azimut.

Старт серийного выпуска кроссовера Lada запланирован на первую половину 2026 года. Основная производственная площадка будет находиться на головном заводе концерна в Тольятти.

Автозавод «Чеченавто» находится в городе Аргун, расположенном в 10 км к юго-востоку от Грозного. Тут налажено производство вазовского бестселлера Lada Granta и малотоннажного грузовика ГАЗель NEXT. В прошлом году с местного конвейера сошли 7500 и 400 автомобилей каждой модели соответственно. Кроме того, предприятие выпускает багги и пожарные машины. Численность персонала завода — 301 человек. Проектная мощность составляет 50 тысяч машин в год.

Lada Azimut: всё о новом кроссовере, который создал АВТОВАЗ