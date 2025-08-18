Belgee выпустит две новые модели до конца 2025 года. Это будут гибрид и электромобиль

Автобренд из Белоруссии никогда ещё не выпускал машины на электричестве.

Модельный ряд белорусского автобренда Belgee до конца года пополнится двумя новинками. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 18 августа, заявил директор компании Геннадий Свидерский, передаёт «Белта».

В линейке Belgee появятся сразу две электрифицированные модели. Одной из них будет анонсированный ранее гибридный кроссовер Belgee X80 на базе китайского Geely Galaxy Starship 7. Вторая новинка, которая пока не получила название, представляет собой перелицованный хэтчбек Geely E22H, на родине в Китае именуемый Geely Xingyuan.

Что известно о грядущих новинках Belgee?

Belgee X80 : среднеразмерный кроссовер с подключаемой гибридной установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 112 л.с. и электродвигателя мощностью 218 л.с. Запас хода в смешанном режиме — до 1420 км, дальность хода на электротяге — 120 км.

Переименованный Geely E22H: компактный хэтчбек с электроустановкой на 79 или 116 л.с. Запас хода в зависимости от ёмкости батареи (30 или 40 кВт·ч) составляет 310 и 410 км.

Сейчас в линейке Belgee имеется всего три модели: кроссоверы Belgee X50 и Belgee X70, а также седан Belgee S50. Все эти машины оснащаются бензиновым двигателем. Так что две новинки станут первыми в семействе белорусского бренда с электрическими моторами.

