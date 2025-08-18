ГАИ объявила профилактический рейд в Москве

Сотрудники ДПС проведут информационно-разъяснительную работу с водителями и пешеходами.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Госавтоинспекция Москвы объявила о профилактическом рейде на столичных дорогах. Информационно-разъяснительная кампания под названием «Пешеход» пройдёт в ближайший вторник, 19 августа, говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

Сотрудники дорожно-патрульной службы проконтролируют соблюдение Правил дорожного движения (ПДД), причём водителями, так и пешеходами.

«В рамках рейда дорожные полицейские проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также норм поведения в жилой зоне и на дворовых территориях», — рассказали в ГАИ.

Статистику по столице ведомство не публикует, но в целом России в первом полугодии 2025 года на 4,4% сократилось количество наездов на пешеходов – на 4,4%, их количество за шесть месяцев составило 13 938. Почти 4,5 тысячи происшествий случились по вине самих пешеходов. Самая распространенная причина — переход проезжей части вне установленных для этого местах.

Новые камеры и штрафы, повышение пошлин и утильсбора: какие изменения ждут водителей после 1 сентября