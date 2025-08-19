Названы два самых аварийно-опасных участка на МКАД

Аналитики перечислили основные причины ДТП на этих участках и рассказали, как избежать аварии.

© Максим Блинов/РИА Новости

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) есть два аварийно-опасных участка, на которых водителям стоит проявлять максимальную осторожность. К такому выводу пришли аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД), изучившие участки МКАД протяженностью 500 метров, на которых с начала года произошло минимум четыре ДТП, сообщает Дептранс Москвы.

34-й километр, съезд на развязку с Варшавским и Симферопольским шоссе.

Наиболее распространённая причина — водители забывают вовремя перестроиться и стремятся проехать к съезду там, где это уже запрещено разметкой. Так они мешают другим участникам движения.

Специалисты ЦОДД рекомендуют перестраиваться заранее и при этом смотреть в зеркала заднего вида.

25-й километр, съезд на заправку и бессветофорный перегон, где все движутся с высокой скоростью.

Самая частая причина ДТП — автомобилисты разгоняются, превышая допустимую скорость, и не успевают вовремя среагировать на препятствие или машину, которая перестраивается.

Рекомендуется соблюдать скоростной режим и придерживаться дистанции.

В Дептрансе Москвы напомнили, что на МКАД установлены «умные» камеры, которые с помощью нейросети анализируют видеопоток в режиме реального времени и распознают 13 типов ДТП. Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно обрабатывает зафиксированные происшествия, чтобы при необходимости направить к месту дорожный патруль.

Зачем нужна и сколько стоит независимая судебная экспертиза автомобиля после ДТП