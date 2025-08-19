Фургон Ford побил гиперкар Corvette ZR1X на Нюрбургринге

Рекорд Corvette ZR1X продержался меньше месяца.

© Ford

Меньше месяца назад гибридный Chevrolet Corvette ZR1X отобрал у Ford Mustang GTD звание быстрейшего американского автомобиля на Нюрбургринге, проехав 20,8-километровое кольцо за 6 минут 48,047 секунды. Ответ «фордовцев» был лишь делом времени, и реванш состоялся даже раньше, чем ожидалось.

Задействован на этот раз оказался не самый мощный серийный «Мустанг» в истории, а электрический фургон Supervan 4.2 — 2000-сильная гоночная машина, построенная на базе Ford Transit. Под управлением Ромена Дюма, четырёхкратного победителя «24 часов Нюрбургринга», полноприводный автомобиль преодолел круг за 6.48,393, что практически на секунду быстрее Corvette ZR1X.

Безусловно, напрямую сравнивать Supervan 4.2 и Corvette ZR1X не стоит. Если Corvette выставил дорожную модель, а за рулём находился инженер-испытатель, то Ford привёз на Нюрбургринг гоночную машину на гоночных сликах и привлёк к заезду профессионального пилота, к тому же знающего сложнейшую трассу как свои пять пальцев. Но результат батарейного фургона в любом случае впечатляет.

Ford Supervan 4.2 занял восьмую строчку по времени прохождения «Северной петли» в абсолютном зачете. Быстрее по Нордшляйфе проезжали только Pagani Zonda R, Xiaomi SU7 Ultra, McLaren P1, Porsche 911 GT2 RS, Lotus Evija X, Volkswagen ID.R и абсолютный рекордсмен, лемановский спортопрототип Porsche 919 Hybrid EVO с результатом 5.19,546.

«Голубой овал» посвятил достижение Сабине Шмитц, ушедшей из жизни в 2021 году. Королева Нюрбургринга, как называли немецкую гонщицу, в 2004-м за рулём серийного Ford Transit пыталась пройти круг за менее чем 10 минут, и ей не хватило до этого всего 12 секунд.

