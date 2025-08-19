АвтоВАЗ получит финансовую помощь от федеральных и региональных властей

Автоконцерну в Тольятти будет выделено финансирование для поддержки производства.

Власти обсуждают меры поддержки концерна АвтоВАЗ на фоне снижения производства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Чиновник рассказал, что попросил поддержать предприятие в ходе личных встреч с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, руководителем Минпромторга Антоном Алихановым и министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.

«Просил поддержать предприятие. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием. В каком размере — ещё определяется. Скорее всего, в формате 12%», — поделился подробностями губернатор Самарской области.

По словам Федорищева, Самарская область как субъект РФ не может предоставить финансовую помощь АвтоВАЗу, однако возможен вариант с налоговыми льготами. Сейчас этот вопрос обсуждается с «Ростехом», которому принадлежит часть акций тольяттинского автогиганта. Точную сумму губернатор не назвал и отметил, что продолжается обсуждение по «некоторым позициям».

В связи с сокращением российского авторынка в первом полугодии на 25% АвтоВАЗ сократил производственный план на 2025 год с 500 000 до 400 000 тысяч автомобилей. Компания также рассматривает вариант с сокращением рабочей недели до четырёх дней по примеру КамАЗа и ГАЗа, но окончательное решение руководство предприятия в Тольятти пока не приняло.

