Первый автомобиль новой марки AUDI поступил в продажу

Фастбэк AUDI E5 предлагается в четырёх технических комплектациях и стоит по текущему курсу от 2,6 млн рублей.

© AUDI

Немецкий автопроизводитель Audi и китайский SAIC объявили о запуске продаж первого электромобиля новой марки AUDI. Первой моделью бренда со знакомым названием, написанным заглавными буквами, и без логотипа с четырьмя кольцами стал универсал купе E5, передаёт CarNewsChina.

Новинка предназначена исключительно для рынка в Поднебесной и ориентирована в первую очередь на молодежную аудиторию, которой не интересны автомобили оригинального бренда Audi. Машина имеет обтекаемый кузов фастбэк и достаточно солидные габариты: длина составляет 4881 мм, ширина — 1959 мм, высота — 1478 мм, колесная база равна 2950 мм.

© AUDI

В салоне во всю ширину передней панели установлен изогнутый 27-дюймовый экран с 4K-разрешением. Мультимедийная система имеет сенсорное и голосовое управление на базе искусственного интеллекта. За безопасность движения отвечает комплекс AUDI 360 Assisted Driving, оснащенный 29 датчиками, в том числе лидаром на крыше.

«Первенец» AUDI получил четыре варианта электроустановки: на 299, 407, 524 и 787 л.с. В гамме представлены как заднеприводная, так и полноприводная версия. Самая богатая и расширенная комплектация Flagship Quattro развивает скорость до «сотни» всего за 3,4 секунды и проезжает на одном заряде почти 650 км. Стоимость — от 235 900 до 319 900 юаней. В переводе на рубли ценовая «вилка» составляет 2,6-3,5 млн рублей.

Комплектации и стоимость AUDI E5

Pioneer: 299 л.с., RWD, батарея 76 кВт⋅ч, запас хода 618 км. Стоимость 235 900 юаней (2,6 млн рублей);

299 л.с., RWD, батарея 76 кВт⋅ч, запас хода 618 км. Стоимость 235 900 юаней (2,6 млн рублей); Pioneer Plus: 407 л.с., RWD, батарея 100 кВт⋅ч, запас хода 773 км. Стоимость 269 900 юаней (3 млн рублей);

407 л.с., RWD, батарея 100 кВт⋅ч, запас хода 773 км. Стоимость 269 900 юаней (3 млн рублей); Pioneer Quattro: 524 л.с., AWD, батарея 83 кВт⋅ч, запас хода 623 км. Стоимость 269 900 юаней (3 млн рублей);

524 л.с., AWD, батарея 83 кВт⋅ч, запас хода 623 км. Стоимость 269 900 юаней (3 млн рублей); Flagship Quattro: 787 л.с., AWD, батарея 100 кВт⋅ч, запас хода 647 км. Стоимость 319 900 юаней (3,5 млн рублей).

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах под брендом AUDI на заводе SAIC будут выпущены ещё две модели. Это будут кроссовер и седан, подробностей по которым пока нет.

