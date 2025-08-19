Tenet набирает ход: выпущено уже более 2,5 тысяч автомобилей новой российской марки

В продаже кроссоверы Tenet T7 и T8 могут появиться в сентябре.

© Tenet

На калужском заводе «АГР холдинг» за июнь-июль текущего года собрано более 2,5 тысяч автомобилей нового российского бренда Tenet. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Как отметил эксперт, торжественный запуск конвейера состоялся 12 августа. Но сборка автомобилей новой марки началась раньше этой даты, и отсюда такой большой объём.

Сейчас на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге налажен выпуск двух моделей Tenet – кроссоверов T7 и T8, которые, напомним, являются переименованными Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 8 Plus соответственно. В продажу машины новой российской марки поступят в ближайшее время.

«Точных дат начала продаж и цен на новинку российского авторынка пока нет. Думаю, что это произойдет в сентябре», — предположил Сергей Целиков.

C 12 августа серийный выпуск кроссоверов Tenet осуществляется по полному циклу – со сваркой, сборкой и покраской кузовов. По мнению экспертов рынка, стоимость T7 и T8 составит от 3 до 4 млн рублей.

