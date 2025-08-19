Первый белорусский электрокар оказался слишком дорогим. Серийный выпуск отменен

Проект Belgee EX50, работа над которым велась с 2023 года, закрыт.

Разработка первого белорусского электромобиля прекращена. Проект признан нерентабельным, сообщил генеральный директор автозавода Belgee Геннадий Свидерский.

Работа над национальным белорусским электромобилем велась с ноябре 2023 года. Батарейный кроссовер EX50 спроектировали на базе бензинового Belgee X50, переименованного Geely Coolray. Конвертацией модели в электромобиль занимался Объединённый институт машиностроения НАН Белоруссии, который также должен был с нуля построить электрическую силовую установку.

Для дорожных испытаний построили пять прототипов. Выпуск первый серийных экземпляров планировался в конце 2025 года, но теперь стало известно, что товарного производства не будет. Разработчики пришли к выводу, что электромобиль окажется слишком дорогим и не будет пользоваться спросом.

«Все технические работы были успешно завершены, однако при проведении экономического анализа стало ясно, что стоимость компонентов выше тех, которые сегодня есть на мировом рынке. Это касается и электродвигателей, и батарей, и инверторов. Поэтому пока решение о запуске в серийное производство экономически нецелесообразно», — приводит слова директора Belgee информационное агентство «Белта».

Вместо «электрички» белорусского производства в линейке Belgee до конца текущего года появятся два локализованных «китайца». Первая модель — гибридный кроссовер Belgee X80, вторая — полностью электрический хэтчбек Geely E22H.

