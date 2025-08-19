Ferrari Daytona SP3 ушёл с молотка за 2 млрд рублей: почему так дорого?

Редкий суперкар превзошёл более чем в два раза предыдущий рекорд стоимости новых автомобилей Ferrari.

Лимитированный суперкар Ferrari Daytona SP3 установил рекорд аукционной стоимости среди новых автомобилей итальянской марки. На торгах RM Sotheby's в рамках Недели автомобилей в Монтерее этот лот был продан за внушительные $26 млн (2 млрд рублей), сообщили в пресс-службе компании из Маранелло.

Для сравнения, обычная стоимость Daytona SP3 в 10,5 раз меньше — $2,5 млн (201 млн рублей). Но уже на старте аукциона ценник составлял $5 млн (402 млн рублей) и в конечном итоге достиг вышеназванной цифры.

В списке самых дорогих аукционных Ferrari за всю историю данный экземпляр занял 11-е место. Однако если брать именно машины без пробега, то тут Daytona SP3 уверенно побил рекорд LaFerrari Aperta, в 2017 году проданный за $10 млн ($804 млн).

Все вырученные средства от продажи будут направлены в благотворительный фонд Ferrari Foundation и на его образовательные инициативы.

Почему ценник за Ferrari Daytona SP3 на торгах в Монтерее оказался таким высоким?

Проданный на аукционе экземпляр — 600-й и последний суперкар Ferrari Daytona SP3. В Маранелло изначально планировали ограничиться на 599-ти машинах, и все они были распроданы ещё до премьеры в ноябре 2021 года. Однако в июле нынешнего года итальянская марка выпустила ещё один автомобиль, причём сразу с прицелом на продажу на благотворительном аукционе.

Интерес к единственному доступному для покупки Ferrari Daytona SP3 ожидаемо оказался высоким. Плюс, сам экземпляр получился уникальным. Одна половина кузова окрашена в жёлтый цвет, а другая представляет собой голый карбон. Интерьер тоже необычный — с обивкой из переработанных шин и углепластика, как на машинах Формулы-1.

Силовой агрегат стандартный, но характеристики от этого впечатляют не меньше. Под капотом расположен 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 828 л.с. и 697 Н·м крутящего момента. Все эти восемь сотен «лошадок» передаются на задние колеса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

В числе других интересных лотов, проданных на аукционе RM Sotheby's в Монтерее, можно отметить Ferrari F40 за $3,8 млн. А один из 499-ти гибридных LaFerrari Aperta ушёл с молотка за $6,7 млн.

