«Это розыгрыш, так не бывает». Житель Аляски рассказал о подарке Путина

Гражданин Анкориджа до сих пор не может поверить в то, что президент России подарил ему новый мотоцикл «Урал».

© Скриншот "Россия 1"

Мотолюбитель с Аляски Марк Уоррен рассказал, каково получить новый мотоцикл «Урал» в подарок от президента России Владимира Путина. В интервью местным СМИ он рассказал, как узнал о презенте и почему его так удивил звонок из российского посольства.

По словам бывшего пожарного инспектора, эта история началась менее чем за неделю до визита Путина на саммит Россия-США на военной базе «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж на Аляске. Он поехал по делам на мотоцикле «Урал», купленном у соседа несколько лет назад, и в центре Анкориджа встретил репортёров с телеканала «Россия 1».

«На перекрёстке меня остановили двое мужчин. Они представились российскими журналистами и поинтересовались, откуда у меня такой мотоцикл. Они были очень вежливы, мы разговорились. Я рассказал, как несколько лет назад купил этот мотоцикл, что мне в нём нравится и тяжело ли его ремонтировать.

А 15 августа мне позвонили из российского посольства и сказали: «Вам подарок, он находится на военной базе. Мы придумаем, как его передать вам».

Всё это было очень неожиданно и странно. Мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Я не могу отремонтировать старый мотоцикл, и поэтому президент России подарил мне новый? Так не бывает. Я не сделал ничего выдающегося, у меня нет знакомых и друзей в посольстве. С чего вдруг мне должны дарить мотоцикл? Я просто не мог поверить и до сих пор не могу это до конца осознать», — рассказал Уоррен в интервью Anchorage Daily News.

Подарок от президента России мотолюбителю с Аляски передали утром в субботу, 16 августа, на следующий день после саммита. Оказалось, что мотоцикл был доставлен самолётом, на котором Путин прилетал на переговоры. Вручение в окружении дипломатов и нескольких журналистов из России прошло на парковке отеля «Лейкфронт» в Спенарде, районе Анкориджа. Подарок Уоррен увёз домой на прицепе, так как сесть за руль нового «Урала» сможет только после его оформления в собственность.

Изготовлен «Урал Гирап» (GearUp) был по спецзаказу, причём в самые кратчайшие сроки. Со слов Уоррена, в документации в графе «дата выпуска» значится 12 августа.

«Отличный мотоцикл. Что я буду делать со старым? Наверное, продам», — сказал гражданин Аляски.

