Названа дата старта продаж внедорожника iCaur V27 в России

Мировая премьера этой машины состоялась несколько недель назад в Дубае.

© iCaur

Новый бренд Icaur, входящий в состав китайского концерна Chery Automobile, дебютирует на российском рынке в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба подразделения компании в России.

Первой моделью марки в нашей стране станет брутальный гибридный внедорожник V27, флагман линейки Icaur. В продаже этот автомобиль появится в первой половине следующего года.

Мировая премьера iCaur V27 состоялась в начале августа. Внедорожник оснащается последовательной силовой установкой (REEV) с ДВС-генератором для подзарядки аккумулятора на ходу и электродвигателем. Точные характеристики пока не объявлены. По информации инсайдеров, мощность электрического мотора составит около 450 л.с.

Как рассказали в российском офисе Chery, гибридная силовая установка на Icaur V27 сохраняет свою эффективность, — мгновенный разгон, тишину работы и экологичность, — в экстремальном температурном диапазоне от -35°C до +60°C. Это особенно важно для России с её огромными расстояниями, суровыми зимами и пока ещё развивающейся зарядной инфраструктурой.

Под своей новой дочерней маркой Chery будет поставлять на зарубежные рынки гибридные и электрические кроссоверы. Основная целевая аудитория Icaur — активная молодёжь, увлекающаяся путешествиями и экстремальными видами спорта.

