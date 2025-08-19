В России объявлен отзыв Omoda C7: что не так с новым кроссовером и насколько это опасно?

На новом кроссовере за 3 млн рублей обнаружен заводской дефект.

© Omoda

Новый кроссовер Omoda C7 в России подлежит возврату в дилерский центр для устранения неполадки в салоне. Об этом во вторник, 19 августа, объявила пресс-служба отечественного подразделения Chery.

На паркетниках обнаружен заводской брак. Из-за неточности при калибровке оборудования была плохо зафиксирована пластиковая накладка подушки безопасности в руле. Компания уже уведомила Росстандарт о запуске отзывной компании.

Судя по описанию, проблема незначительная. Накладка на руле выполняет чисто декоративную функцию, то есть владельцам Omoda C7 не стоит переживать, что фронтальная подушка безопасности в неожиданный момент «выстрелит». Для этого должен сработать датчик, фиксирующий столкновение.

Кроссовер Omoda C7 появился в продаже в России всего пару месяцев назад – в конце мая. Модель заняла место флагмана в линейке бренда и за первые два с половиной месяца на рынке была продана в количестве 450 штук. Стоимость — от 3 109 900 рублей

О том, сколько именно машин подлежат обязательному визиту в сервис, отечественный офис не сообщает. Владельцы проблемных экземпляров Omoda C7 получат приглашение от официального дилера в своём городе. Специалисты бесплатно поправят накладку подушки безопасности.

