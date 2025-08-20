Nissan показал тизер «заряженного» кроссовера X-Trail Nismo

Стали известны также дата и точное время презентации Nissan X-Trail Nismo.

© Nissan

Компания Nissan готовится к презентации спортивного внедорожника X-Trail Nismo. «Горячая» версия одной из самых популярных моделей японской марки будет представлена 21 августа, а пока опубликован тизер новинки.

На затемненном изображении можно разглядеть узкие дневные ходовые огни, новый дизайн радиаторной решётки — правда, только в верхней части. Но, конечно, в первую очередь в глаза бросается передний сплиттер с фирменной красной накладкой. Понятно, что широкая полоса красного цвета на тизере — это просто графика, и рассекатель не будет выступать за колёса. Просто это такой намёк, что накладка сплиттера будет красной и по бокам.

По сведениям инсайдеров из японского издания Creative Trend, спортивный кроссовер получил также более широкие бамперы, боковые юбки и дополнительные накладки на колёсные арки с логотипом Nismo. Экипирована машина спортивными шинами Michelin на 20-дюймовых дисках.

Силовая установка на X-Trail Nismo такая же, как на обычном кроссовере: 1,5-литровый турбомотор, подзаряжающий тяговую батарею, и два электромотора с суммарной мощностью 211 л.с. В то же время спортивная версия получила специальные настройки электроусилителя руля и подвески, а также новое программное обеспечение для фирменной системы полного привода e-4ORCE.

Подробности по стоимости и географии продаж X-Trail Nismo будут обнародованы на презентации в ближайший четверг. Начало премьеры — в 4:00 по московскому времени.

