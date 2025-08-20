Какие китайские автомобили россияне покупают чаще всего? Опубликован топ-10 брендов

Каждая четвертая проданная китайская машина в России — это Haval.

Автомобили марки Haval во главе с кроссовером Jolion возглавили рейтинг самых продаваемых «китайцев» в России в январе-июле 2025 года. Об этом сообщает «Автостат. Инфо».

По подсчётам аналитического агентства, в общей сложности за семь месяцев было продано 326 077 новых автомобилей брендов из Поднебесной. Практически четверть от всех проданных китайских авто пришлась на Haval, машины которой собирают на заводе в Тульской области — 77 155 штук. Относительно прошлого года продажи «просели» на 22%, но это связано с общим падением отечественного авторынка в первом полугодии.

Следом за Haval расположились Chery и Geely с объёмом продаж 68 874 и 43 496 единиц соответственно. Замыкают десятку Tank и GAC, не достигшие отметки в 10 000 штук.

Топ-10 самых продаваемых китайских автобрендов в России в январе-июле 2025 года:

Haval — 77 155 (-22% относительно семи первых месяцев прошлого года) Chery — 68 874 (-20%) Geely — 43 496 (-47%) Changan — 36 812 (-38%) Jetour — 20 144 (+11%) Omoda — 16 115 (+11%) Jaecoo — 13 226 (-15%) Exeed — 11 215 (-58%) Tank — 9675 (-39%) GAC — 9459 (+16%)

Бестселлером первых семи месяцев 2025 года стал лидер всего прошлого года Haval Jolion, разошедшийся тиражом 31 188 единиц. На втором месте идёт Chery Tiggo Pro 7 Max — 13 112 штук. Дополнил тройку лидеров Changan Uni-S, нашедший 3746 владельцев.

