«Таких надёжных машин мало в мире». Skoda Octavia 2003 года выпуска проехала 1 млн км

История об удивительной надёжности автомобиля из суровой Исландии.

© Skoda

Как думаете, сколько способен проехать бюджетный легковой автомобиль без серьёзных поломок и капитального ремонта за 22 года эксплуатации? 350-500 тысяч км? Как говорится, берите выше. Skoda Octavia первого поколения, принадлежащая жителю Исландии, преодолела 1 млн км.

Об истории невероятной высокой надёжной чешского седана 2003 года выпуска стало известно порталу Motor1. Фермер по имени Йомундур Оласон обратился к официальному дилеру с вопросом: «Какие цифры должен показывать одометр после 999 999 км?» Сотрудники автоцентра пришли в изумление, так как никогда раньше не видели Skoda Octavia с пробегом 1 млн км.

«Таких надёжных машин и, правда, мало в мире. До покупки в 2003 году у меня было несколько автомобилей других марок, но ни у одного из них не было такого соотношения цена-качество. Octavia стоит немного, а работает как часы», — рассказывает Оласон.

© Skoda

По словам автовладельца, в машине по-прежнему установлены заводские двигатель, коробка передач и даже сцепление. И это при том, что климат в Исландии суровый, а Йомундур ездит в любую погоду, часто по гравийным дорогам и иногда даже перевозит овец. Не менее удивительно: за 22 года на Octavia не произошло ни одной серьёзной поломки.

«Очень важно регулярно проводить техническое обслуживание, следить за амортизаторами, радиатором и тормозами. Многое зависит и от стиля езды. Я никогда не раскручиваю мотор свыше 3000 об/мин. Ещё я использую только качественное моторное масло и меняю его каждый 30 000 км», — делится владелец секретами долголетия своей машины.

Кстати, что в итоге ответили сотрудники автосалона по поводу одометра? Они объяснили, что счетчик километров не рассчитан на трёхзначные цифры. Собственник Skoda Octavia с рекордным пробегом ничуть не расстроился и, даже наоборот, уехал домой с чувством гордости за себя и машину.

