Российских автомобилистов предупредили о подорожании техосмотра почти на 50%

Цены на проведение техосмотра автомобиля изменятся в 2026 году.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Минимально допустимая стоимость технического осмотра (ТО) легкового автомобиля в России вырастет на 49%. Если сейчас нижняя ценовая планка составляет 913 рублей, то в следующем году увеличится до 1,3 тысячи рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Ежегодная актуализация тарифов ТО предусмотрена приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). «Экономически обоснованный» тариф в каждом субъекте страны рассчитывается региональными властями, исходя из данных, предоставляемых местными пунктами технического осмотра. Но базовый тариф по стране устанавливает именно ФАС.

«Указанные в методике значения пересчитаны с учетом накопленной инфляции», — объяснили в ведомстве лимит цены в 1,3 тысячи рублей на 2026 год.

С 2021 года ежегодный техосмотр необязателен для легковых автомобилей, которые находятся в частной собственности. Эта процедура необходима только при перепродаже, постановке машины на учёт и изменении конструкции.

В прошлом году средний рост стоимости ТО по стране составил 7,3-7,5%. Самые высокие тарифы сейчас действуют в Норильске (1878 рублей), Санкт-Петербурге (1856 рублей) и Амурской области (1690 рублей). Самый дешёвый техосмотр в ЛНР (980 рублей), Ивановской (981 рубль) и Кемеровской областях (997 рублей).

