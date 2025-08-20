Россия совершила мощный рывок в рейтинге авторынков Европы

Российский авторынок вернулся в топ-3 европейского зачёта впервые с октября 2024 года.

© Андрей Колтун

Российский автомобильный рынок снова в тройке крупнейших в Европе. Благодаря рекордному для 2025 года объёму продаж в июле Россия отыграла сразу три позиции, поднявшись с шестого на третье место, сообщает «Автостат».

По итогам второго месяца лета россияне купили 120 649 новых легковых автомобилей. Более высокий спрос среди стран европейского зачёта зафиксирован только в Германии и Великобритании — 264 802 и 140 154 штуки соответственно.

За один месяц российский авторынок, прибавивший на 34%, обогнал Италию (118 493 единиц), Францию (116 377) и Испанию (98 337). С февраля по июнь включительно Россия занимала шестое место в рейтинге, а до этого, в ноябре, декабре и январе, была пятой. В предыдущий раз отечественный авторынок попал в топ-3 в октябре прошлого года, причём занял тогда второе место, уступив лишь немецкому рынку.

