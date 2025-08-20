«Давайте будем реалистами». Насколько вероятно воссоединение АвтоВАЗа с Renault?

Тольяттинский автогигант сотрудничал с «французами» с 2007 по 2022 годы.

Российский концерн АвтоВАЗ не вернётся к сотрудничеству с французской компанией Renault в обозримой перспективе. Предпосылок к такому сценарию нет, а переговоры о воссоединении даже и не начинались, дал понять генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

С 2007 года французская компания была одним из главных акционеров АвтоВАЗа. В 2022-м Renault закрыла свой бизнес в России и продала 67,6% акций российского концерна правительству Научному автомоторному институту (ФГУП НАМИ) за символический 1 рубль.

На фоне возобновления диалога между Россией и США в 2025 году несколько раз в зарубежных СМИ появлялась информация о том, что Renault заинтересована в обратном выкупе своей доли в АвтоВАЗе.

«Давайте будем реалистами. Никаких политических предпосылок для этого пока нет, даже на самом дальнем горизонте их не видно. Никаких предметных разговоров с Renault на эту тему тоже не ведётся», — заявил Чемезов в беседе с РИА «Новости».

«Ростех» наряду с НАМИ является акционером АвтоВАЗа. Госкорпорации принадлежит 32,3% тольяттинского концерна.

