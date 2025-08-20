Объявлены характеристики и дата старта продаж полноприводного GAC GS4 в России

Пока паркетник GS4 доступен только в моноприводном варианте.

На российский рынок выходит GAC GS4 с полным приводом. Помимо передачи крутящего момента двигателя на все колеса, паркетник имеет другой двигатель и классическую коробку передач, следует из сообщения отечественного офиса марки, поступившего в редакцию «Рамблер Авто».

GAC GS4 дебютировал на российском рынке в апреле 2025 года. Изначально среднеразмерный кроссовер предлагался только в переднеприводном варианте с бензиновым турбомотором объёмом 1,5 мощностью 170 л.с.

Полноприводный CS4 оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем, развивающим 231 л.с. Коробка передач тоже другая: если 2WD-версия оборудована 7-ступенчатым «роботом», то 4WD-модификация получила обычную автоматическую 8-ступку.

«Точно такой же силовой агрегат, к слову, ставят и на флагманский кроссовер GAC GS8», — рассказали в российском представительстве GAC.

Полноприводный GAС GS4 имеет семь режимов движения: экономичный, комфортный, спортивный, настраиваемый вручную, а также внедорожные «снег», «песок» и «грязь». В каждом из них автомобиль самостоятельно подбирает оптимальную для разного типа покрытия конфигурацию: чувствительность педали акселератора, уровень усилия на рулевом колесе и другие параметры.

Подробности о стоимости, оснащении и комплектации полноприводного GAC CS4 будут объявлены на старте продаж, запланирован на сентябрь текущего года. Цена моноприводного кроссовера — от 2 999 000 рублей.

