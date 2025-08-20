Новая стоимость техосмотра автомобилей в России пока не утверждена

Увеличение минимальной цены ТО на 49% ещё обсуждается правительством.

© Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Повышение стоимости техосмотра автомобилей в России в 2026 году пока не утверждено и находится на стадии обсуждения. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

На запрос ТАСС в пресс-службе ведомства пояснили, что проект поправок к методике расчета стоимости ТО находится на межведомственном согласовании. Это уже вторая редакция документа.

В первой редакции предлагалось поднять лимит цены для техосмотра легковушек с 913 до 1,5 тысяч рублей. Во второй версии, которая сейчас находится на рассмотрении в правительстве, прописана сумма 1,3 тысячи рублей, озвученная ранее.

Тарифы на технический осмотр автомобилей в России индексируются ежегодно с учётом инфляции. ФАС устанавливает нижнюю планку, которая сейчас составляет 913 рублей. А дальше региональные власти в каждом субъекте, исходя из сведений, предоставляемых местными станциями ТО, устанавливают экономически обоснованный тариф, который сейчас варьируется по стране в пределах от 981 до 1878 рублей.

Путин подписал закон о новых транспортных госпошлинах: что это значит для российских водителей?