«Москвич» готовит премьеру. Новинка не будет копией китайского JAC

Новый кроссовер будет называться М70.

Московский автозавод «Москвич» расширит свой модельный ряд. Линейку столичного предприятия пополнит новый кроссовер, причём, в отличие от других актуальных моделей, новинка не будет переименованной копией JAC.

По сведениям инсайдерского портала «Китайские автомобили», столичное предприятие подало заявку на получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимого для производства и продажи новой модели. Судя по документации, называться новая машина будет М70.

Самое интересное — внутренний заводской номер новой модели AS33 полностью соответствует китайскому кроссоверу MG HS второго поколения. Это значит, что «Москвич» выходит за рамки сотрудничества с JAC и будет также сотрудничать с британской маркой MG Cars, принадлежащей китайскому концерну SAIC.

Другими словами, новый «Москвич» будет представлять собой переименованный MG HS. Это 4,6-метровый кроссовер с безальтернативным передним приводом, но зато с двумя вариантами мотора: 1,5-литровый турбодвигатель на 172 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» или турбированный 2,0 мощностью 231 л.с. и 9-скоростным «автоматом».

Как скоро новый «Москвич» поступит в производство – вопрос открытый. Официально о сотрудничестве с SAIC и MG столичный автозавод не объявлял.

На сегодняшний день в линейке Московского автозавода представлены четыре модели: кроссовер «Москвич 3», седан «Москвич 6», флагманский кроссовер «Москвич 8», а также электрический паркетник «Москвич 3е». Все они являются ребрендированными копиями китайских автомобилей JAC.

