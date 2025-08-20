Гоночная Lada продаётся за 1,5 млн рублей. Это машина чемпиона России 2020 года

Трековая «Гранта» оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 155 л.с., спортивной подвеской и каркасом безопасности.

© Владимир Шешенин/vk.com

Настоящий гоночный автомобиль Lada Granta FL NFR R1 из Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) может приобрести любой желающий. О продаже редкой машины сообщил в соцсетях её владелец, мастер спорта России и чемпион РСКГ 2020 года Владимир Шешенин.

Спортсмен проехал на этой технике сезоны 2019 и 2020 годов, став обладателем титула в классе «Туринг-Лайт». После РСКГ он использовал машину в тренировочных целях, но последний год она стоит без дела.

«Без аварий и серьёзного кузовного ремонта. Стоит уже год, решил расстаться с болью в сердце», — написал Шешенин на своей странице в VK.

Lada Granta FL NFR R1 с облегченным кузовом и вварным каркасом безопасности оснащена 155-сильным атмосферным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра. За переключение передач отвечает 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия со спортивными передаточными отношениями. Среди других особенностей — подрамник передней подвески, усиленная балка задней подвески с увеличенной жесткостью, спортивные газонаполненные амортизаторы, а также гоночные шины Yokohama.

Как написал чемпион РСКГ-2020 в классе «Туринг-Лайт», стоимость машины — 1,5 млн рублей. Возможен торг.

«Творить дичи не будем»: всё о новом российском спорткаре CN3500