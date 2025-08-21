Гиперкар Red Bull обогнал машину Формулы-1 на гоночной трассе

1200-сильный автомобиля оказался на 2,5 секунды быстрее автомобиля Ф-1.

© John Keeble/Getty Inages

Технологическое подразделение Red Bull Advanced Technologies построило гиперкар, способный превзойти машину Формулы-1 на автодроме. На симуляторе автомобиль RB17, построенный знаменитым британским конструктором Эдрианом Ньюи, привёз несколько секунд гоночному автомобилю.

«На симуляторе гиперкар проехал по трассе Спа-Франкоршам за 1 минуту 38 секунд. Это быстрее гоночного автомобиля Ф-1», — рассказал технический директор Red Bull Advanced Technologies Роб Грей в подкасте Talking Bull.

Для сравнения, на Гран При Бельгии в июле этого года гонщик McLaren Ландо Норрис проехал быстрейший круг по треку Спа-Франкоршам за 1.40,5. Получается, что гиперкар оказался на 2,5 секунды быстрее. Учитывая современные технологии моделирования, можно не сомневаться: это цифры, близкие к реальности.

Гиперкар Red Bull RB17 оснащён гибридной силовой установкой с турбированным V8 и электромотором, в сумме выдающими 1200 л.с. За счёт повсеместного применения карбона в конструкции машина весит всего 900 кг. Как и болид Ф-1, RB17 имеет развитую аэродинамику — подвижные элементы, граунд-эффект. Максимальная скорость гиперкара составляет 350 км/ч.

Red Bull Advanced Technologies выпустит всего 50 экземпляров. Примерная стоимость — $6,7 млн (542 млн рублей). Поставки заказчикам начнутся до конца 2025 года, но уже сейчас все машины распроданы.

