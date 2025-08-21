На Volkswagen подали в суд: компанию обвиняют в мошенничестве

Последствие тренда на сенсорные кнопки в салоне.

Немецкая компания Volkswagen столкнулась с коллективным иском. Владельцы электрических кроссоверов ID.4 обратились в суд с заявлением о том, что им продали автомобили с опасными сенсорными кнопками, сообщает Auto Motor und Sport.

Иск подали два автовладельца из США. Оба утверждают, что виртуальные клавиши на руле ID.4 срабатывают при малейшем прикосновении. Это может привести к непреднамеренному срабатыванию адаптивного круиз-контроля и, следовательно, неожиданному ускорению. Один истец утверждает, что именно так въехал в ворота своего гаража, а другой врезался в дерево.

«Теперь страшно садиться за руль этой машины», — утверждают владельцы ID.4, которые ищут сторонников, тоже готовых подать в суд на Volkswagen.

Потерпевшие заявляют, что не купили бы машину, зная о чрезмерной чувствительности сенсорных кнопок. При этом VW, по их словам, была в курсе проблемы: завод получал жалобы от клиентов, информацию от дилеров, и.т.д. Компания должна была организовать отзыв, компенсировать ущерб пострадавшим, но ничего не сделала, говорится в иске.

Фактически бездействие немецкого автопроизводителя в ситуации с сенсорными кнопками приравнивают к мошенничеству. Авторы коллективного иска обвиняют Volkswagen в нарушении четко прописанных гарантийных обязательств и неосновательном обогащении. Они требуют компенсацию за моральный и физический вред. Сумма, правда, в иске не прописана.

В VW пока никак не прокомментировали обвинения. Ещё в марте нынешнего года концерн из Вольфсбурга признал ошибочной ставку на сенсорные кнопки несколько лет назад и пообещал, что на новых машинах будет больше физических переключателей и выключателей.

