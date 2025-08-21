«Потом всё будет дороже». Эксперт посоветовал, когда лучше и выгоднее купить автомобиль в России

Лето-осень 2025 года назвали удачным периодом для покупки нового автомобиля в России.

© Александр Коряков/Коммерсантъ

Если у вас есть необходимость в покупке машины, то нужно выбирать уже сейчас. Такой совет российским автолюбителям дал сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам эксперта, приобретать автомобиль стоит, когда совпадают слова «надо» и «удачный момент», и сейчас на отечественном авторынке сложилась такая благоприятная ситуация, что этот принцип работает.

«Нынешнее лето-осень считаю «удачным моментом» для покупки нового автомобиля. Сейчас и скидки максимальные и курс рубля благоприятный. А любой автомобиль имеет высокую «валютную составляющую». Потом всё будет дороже. Если вам «надо», то пора выбирать», — написал Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

В июле россияне купили рекордное для 2025 года количество новых легковых автомобилей — 120 649 штук. За один месяц продажи выросли на 34%. Такой рост, по мнению экспертов, как раз обусловлен скидками, различными акциями в автосалонах на фоне больших складских запасов.

Идеальный штиль: почему в России резко выросли продажи автомобилей?