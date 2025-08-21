В рейтинге самых безопасных «китайцев» сменился лидер. Эта машина скоро появится в России

Новый гибридный кроссовер заработал оценку «пять звёзд +» на краш-тестах.

© JustAnotherCarDesigner/CC0/wikimedia

Суперседан Xiaomi SU7 утратил лидерство в списке самых безопасных китайских автомобилей, которое удерживал с марта текущего года. Результат «электрички» на краш-тестах был превзойден на 0,2%, сообщает CarNewsChina.

Новым лидером стал гибридный кроссовер Aito M8 от совместного бренда Huawei и Seres. На испытаниях по методике C-NCAP (программа оценки безопасности автомобилей в Китае) паркетник заработал оценку «пять звёзд +», набрав рекордные 93,7%.

Специалисты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров в 96,26%, безопасность пешеходов — в 86,03%, а работа систем активной безопасности набрала 95,25%. Эти показатели оказались на 9,9% выше средних в китайских краш-тестах.

Топ-5 самых безопасных автомобилей по версии C-NCAP:

Aito M8 — 93,7% Xiaomi SU7 — 93,5% Zeekr Mix — 91,8% Mazda EZ-6 — 90,8% Li Auto L6 — 90,5%

Гибридный Aito M8 имеет габариты 5190 х 1999 х 1795 мм при колёсной базе 3105 мм. В движение автомобиль приводит двухмоторная силовая установка, выдающая 553 л.с. Бензиновый 1,6-литровый двигатель не соединён с колёсами и выступает лишь в качестве генератора. Запас хода при полном баке и зарядке — 1526 км.

Бренд Aito Seres официально представлен в нашей стране. Весной компания АО «МБ Рус», официальный дистрибьютор бренда, анонсировала, что до конца 2025 года Aito M8 выйдет на российский рынок. Стоимость машины в Китае — от 368 000 до 458 000 юаней или 4,2-5,3 млн рублей.

Гибрид Aito M8 собрал 70 тысяч предзаказов за две недели