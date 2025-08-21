Nissan представил первый в истории «заряженный» X-Trail

Спортивных машин в линейке Nissan X-Trail никогда прежде не было.

© Nissan

Популярный японский кроссовер Nissan X-Trail выпускается с 2000 года. За четверть века паркетник сменил пять поколений, получил дизельную и гибридную модификации в дополнение к обычной бензиновой. Однако до сих пор в линейке не было спортивных версий, и теперь с помощью своего подразделения Nismo компания наконец-то исправила этот недочёт.

В четверг, 21 августа, Nissan официально представил публике X-Trail Nismo. Внедорожник получил ряд визуальных и механических усовершенствований, о которых «Рамблер Авто» рассказывал ещё накануне.

Внешне отличить «горячий» X-Trail можно по хромированным деталям на передке, сплиттеру с логотипом Nismo и фирменной красной полосой, которая также имеется на порогах. Корма отличается нижней кромкой, имитирующей диффузор, и дополнительным стоп-сигналом по центру бампера.

Про двигатель в Nissan на презентации не сказали ни слова. Это значит, что, скорее всего, под капотом всё осталось без изменений, и «заряженный» внедорожник унаследовал от базового 211-сильную гибридную установку с турбодвигателем 1,5 и двумя электромоторами.

Зато за счёт перенастройки электронного блока управления двигателем появилось два новых режима езды: «Спорт» и «Авто». Кроме того, X-Trail Nismo имеет перенастроенную подвеску с амортизаторами Kayaba с поворотными клапанами, которые Nissan никогда ранее не ставил на свои автомобили. Фирменная система полного привода e-4ORCE обзавелась новым программным обеспечением. «Обута» машина в спортивные шины Michelin Pilot Sport EV на 20-дюймовых дисках.

Главное изменение в салоне — опциональные спортивные сиденья Recaro, предлагаемые как альтернатива стандартным креслам. Интерьер выполнен в классическом чёрном цвете, разбавленном красными акцентами.

В продажу на родине в Японии «заряженный» Nissan X-Trail выйдет через месяц — 24 сентября. Цена будет объявлена отдельно, но понятно, что стоить новинка будет дороже обычного внедорожника последнего поколения с ценником от $23 000 (1,8 млн рублей).

